Вербна неділя 2024: що крім верби треба освятити в церкві

Вербна неділя - це одне з найбільш значущих свят у православному та католицькому календарі, яке відзначається в неділю перед Великоднем.

Що, окрім верби, треба святити у церкві, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Вербна неділя та її традиції

З Вербної неділі розпочинається останній страсний тиждень посту, який дуже суворий. Цього дня треба вітати одне одного, відвідувати службу та освячувати вербові гілочки. Вони символізують пальмові гілки, якими вітали Ісуса у Єрусалимі перед своїм розп'яттям.

Вербна неділя - одне з найбільш значущих свят (фото: radaspilnot.org.ua)

Колись господарі, повертаючись з церкви з освяченою вербою, не заходили прямо до хати, а одразу садили гілки у саду чи на полі, "щоб росла на славу Богові, а нам, людям, на користь". Решту гілок несли вдома та ставили у покуті під святими образами. Зустрівши вдома того, хто не встиг прокинутись на ранкову службу, вони "били" його вербовими гілками, застерігаючи:

Не я б’ю – верба б’є,

За тиждень Великдень,

Недалечко червоне яєчко!

Раніше вірили, що гілки верби, освячені в церкві, мають велику духовну силу та можуть допомогти позбутися різних хвороб. Ця віра призвела до того, що немовлят купали у воді з вербовими бруньками, а хворі люди використовували вербу для лікування.

Використання вербових гілок для цілительних цілей включало й такий обряд, як "биття вербою", коли по тілу людини били вербовими гілками, вимовляючи молитви: "Святий Дух, через вербу входь - хворобу відводь. Верба прийде - хворобу віднесе". Цей обряд вважався засобом вигнати з хворого тіла захворювання та відновити здоров'я.

Що можна освячувати у Вербну неділю

Освячення вербових гілочок є головною частиною обряду Вербної неділі, але разом з цим також можуть бути освячені інші предмети та символи, які мають своє значення для віруючих.

У народі також вірили, що гілки верби захистять будинок від пожеж і повеней, а його господарів - від хвороб, бідності й негараздів.

Що не можна робити з вербою

Вербу слід шанувати, тому якщо після освячення у церкві залишилися маленькі гілочки, їх зазвичай палили на вогні, а не топтали ногами.

Вважається, що освячена верба має цілющі властивості, тому вона часто використовується у народній медицині. З відвару з вербових гілочок приготовляють ліки від головного болю, ревматизму, а також використовують для зниження температури тіла. Товчене листя верби застосовують як компреси на рани для полегшення їх загоєння.