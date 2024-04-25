Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
Фото: Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр аграрної політики та продовольства Вадим Сольський подав заяву про відставку у Верховну раду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Верховної ради Руслана Стефанчука.
"До Верховної ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України", - написав Стефанчук.
Голова Ради додав, що заяву розглянуть на одному з найближчих засідань.
Фото: Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики (www.facebook.com/stefanchuk.official)
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