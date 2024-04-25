Міністр аграрної політики та продовольства Вадим Сольський подав заяву про відставку у Верховну раду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Верховної ради Руслана Стефанчука.

"До Верховної ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України", - написав Стефанчук. Голова Ради додав, що заяву розглянуть на одному з найближчих засідань. Фото: Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики (www.facebook.com/stefanchuk.official) Новина доповнюється...