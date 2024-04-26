У США сподіваються, що надання Україні ATACMS переконає Німеччину надати Taurus
Інформація про те, що США вже поставили Україні далекобійні ракети ATACMS, активізувала дебати в Німеччині щодо надання Збройним Силам України крилатих ракет Taurus.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Агентство посилається на неназваного американського високопосадовця, який заявив журналістам, що постачання Україні ракет Taurus залежить від Німеччини.
За його словами, в США сподіваються, що рішення Вашингтона надати ATACMS, а також подібні рішення Франції і Великої Британії щодо крилатих ракет великої дальності "може бути чинником", щоб переконати Німеччину змінити свою думку.
Позиція Німеччини щодо передачі Україні Taurus
Німеччина приблизно з лютого 2024 року відмовляє Україні у наданні далекобійних ракет Taurus.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц в різний час називав різні причини відмови: від необхідності обслуговування з боку німецьких фахівців до побоювань щодо ударів по території Росії, що може спровокувати її на застосування ядерної зброї проти ФРН.
Вчора, 25 квітня, Шольц під час пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком заявив, що позиція його країни не змінилася.
Рішення Франції і Великої Британії щодо надання ракет
Франція готує для України новий пакет військової допомоги. Він буде включати сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster для системи ППО SAMP/T.
Сунак сьогодні заявив, що Лондон надішле Україні "найбільший в історії" окремий пакет обладнання, який включатиме 60 катерів, понад 1600 ударних ракет і ракет ППО, а також майже 4 млн набоїв для стрілецької зброї.
В уряді Британії уточнили, що йдеться про понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.