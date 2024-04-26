У США сподіваються, що надання Україні ATACMS переконає Німеччину надати Taurus

Інформація про те, що США вже поставили Україні далекобійні ракети ATACMS, активізувала дебати в Німеччині щодо надання Збройним Силам України крилатих ракет Taurus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

За його словами, в США сподіваються, що рішення Вашингтона надати ATACMS, а також подібні рішення Франції і Великої Британії щодо крилатих ракет великої дальності "може бути чинником", щоб переконати Німеччину змінити свою думку.

Агентство посилається на неназваного американського високопосадовця, який заявив журналістам, що постачання Україні ракет Taurus залежить від Німеччини.

Німеччина приблизно з лютого 2024 року відмовляє Україні у наданні далекобійних ракет Taurus.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в різний час називав різні причини відмови: від необхідності обслуговування з боку німецьких фахівців до побоювань щодо ударів по території Росії, що може спровокувати її на застосування ядерної зброї проти ФРН.

Вчора, 25 квітня, Шольц під час пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком заявив, що позиція його країни не змінилася.

Рішення Франції і Великої Британії щодо надання ракет

Франція готує для України новий пакет військової допомоги. Він буде включати сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster для системи ППО SAMP/T.

Сунак сьогодні заявив, що Лондон надішле Україні "найбільший в історії" окремий пакет обладнання, який включатиме 60 катерів, понад 1600 ударних ракет і ракет ППО, а також майже 4 млн набоїв для стрілецької зброї.

В уряді Британії уточнили, що йдеться про понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow.

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