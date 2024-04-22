Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме

Чому росте курс долара протягом останніх двох тижнів, як довго це триватиме, від чого і кого залежатить, та яких глибин сягне падіння гривні – в огляді фінансового редактора РБК-Україна Руслана Кисляка.

При підготовці матеріалу використовувалась статистика Національного банку України, а також коментарі учасників інвестиційно-банківського ринку.

Два тижні поспіль продовжується зниження офіційного курсу гривні до долара США. Якщо станом на 8 квітня офіційний курс національної валюти складав 38,84 за долар, то вже 22 квітня гривня просіла до майже 39,79. Двотижневе падіння сягнуло майже 1 гривні на доларі.

Офіційний курс гривні станом на 8 квітня

Джерело: НБУ

Офіційний курс гривні станом на 22 квітня

Джерело: НБУ

В чому причина падіння гривні

Згідно даних НБУ, протягом останнього робочого тижня (з 15 по 19 квітня) валютні інтервенції Національного банку на міжбанківському валютному ринку сягнули максимальних значень за останні 15 тижнів – 695 млн доларів. Всю цю валюту регулятор продав на ринок зі своїх резервів для погашення підвищеного попиту і стабілізації курсу гривні. При цьому протягом згаданого тижня центробанк не придбав до резервів жодного центу.

Для прикладу, протягом попереднього тижня (з 8 по 12 квітня) НБУ продав на ринок 378 млн доларів, купивши при цьому 1,25 млн доларів.

Більше валюти регулятор продавав востаннє в перший тиждень року – з 1 по 5 січня. Тоді сума продажу склала 789,5 млн доларів.

Повертаючись до минулого тижня, варто відзначити, що попит на валюту на міжбанківському ринку стабільно перевищував пропозицію. Більше того – наростав.

"Коли курс перевищив 39,5 гривень за долар, - до покупок підключилися інші покупці, а експортери почали притримувати продаж", - розповідає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За словами співрозмовника РБК-Україна, не виключено, що валюту активно скуповував державний Укрексімбанк, який традиційно відповідає за зовнішні контракти.

"Тут може бути багато варіантів пояснень - від закупівлі військової техніки та ППО, до обслуговування імпорту електроенергії та електрообладнання", - пояснює можливу активність Укрексімбанку аналітик.

Аналогічної думки дотримується заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса. За його словами, схоже на те, що підвищений попит на валюту протягом останнього тижня має спорадичний характер і викликаний необхідністю акумуляції валютних коштів для розрахунку за зовнішніми контактами. Якими саме контрактами – невідомо.

Разом з тим, очевидним є той факт, що Національний банк через механізм валютних інтервенцій успішно нівелював підвищений попит на валюту.

Що далі буде з курсом гривні

Судячи зі значного посилення обсягів інтервенцій НБУ останнього тижня, послаблення гривні виходить на фінішну пряму. І саме тому, що НБУ активно задовільняв попит останніми днями, констатує Андрій Шевчишин. Отже, надалі можна чекати стабілізації курсу гривні в межах 39,35-40,00 за долар, вважає він.

"До речі, в понеділок, 22 квітня, на міжбанку долар почав відкочуватись. Як і індикативні форварди на найближчі тижні - не вище 40,3 гривень за долар", - аргументує співрозмовник РБК-Україна.

Певним підтвердженням очікувань аналітика може слугувати факт незначного укріплення Національним банком офіційного курсу гривні на вівторок, 23 квітня – до 39,7836 за долар (з 39,7879 у понеділок).

Стабільності гривні має сприяти загалом позитивне для України новинне тло останніх днів, зокрема, перспективи отримання військової та фінансової допомоги з боку США. Крім того, Україна чекає додаткових постачань сучасних ППО від міжнародних партнерів. А тим часом Польща потроху знімає блокування кордонів. Ну і, звичайно, стабільності гривні сприяють рекордні золотовалютні резерви НБУ.

Тож, прогнозує Андрій Шевчишин, принаймні до осені гривня має залишатися стабільною.

Хоча, констатують опитані РБК-Україна аналітики, гривня залишається в девальваційному тренді, контрольованому регулятором. Який, як відомо, вважає обгрунтованим рівнем курсу гривні на 2024 рік – коридор в межах 40-41 за долар.

В той же час, згідно опитувань аналітиків та банкірів, які регулярно проводить НБУ, ринок очікує під кінець року просідання гривні до позначок 41,7 – 41,8 за долар.

Є сподівання, що НБУ обмежить послаблення гривні в діапазоні 7-9%, що забезпечить гривні більшу привабливість для населення та бізнесу, у порівнянні із валютою, прогнозує керівник служби продажу казначейських продуктів Банку Авангард Юрій Крохмаль.

В будь-якому разі курс гривні, незалежно від тимчасових коливань, наразі залежить виключно від політичної волі НБУ, констатує Сергій Фурса. Так буде і надалі. Курс гривні рухатиметься строго у визначеному регулятором коридорі.