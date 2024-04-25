Хто такий Сольський і в чому його підозрюють

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у четвер, 25 квітня, подав заяву про відставку. Це сталося після того, як йому оголосили підозру у незаконному заволодінні державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.

Що відомо про Миколу Сольського та в чому його підозрюють - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що відомо про Миколу Сольського

Микола Сольський народився 22 травня 1979 року у селі Росохи Самбірського району Львівської області. Одружений, виховує чотирьох дітей.

У 2000 році закінчив юридичний факультет ЛНУ ім.І.Франка за спеціальністю "Правознавство".

У липні 1999 році Сольський працював перекладачем Спільного українсько-канадського підприємства "Еміграційний міст". Пізніше став юрисконсультом ЗАТ "Ензим".

З листопада 2001 по січень 2003 працював юрисконсультом ТОВ "Юридична фірма "Допомога "Єфімов, Темненко та партнери".

У лютому 2003 став генеральним директором ТОВ "Юридична фірма "Сольський, Процик та Партнери".

З березня 2014 по березень 2019 обіймав посаду заступника виконавчого директора ТОВ "Юридична фірма "Процик та Партнери".

У 2019 році він був обраний народним депутатом 9-го скликання від "Слуги народу" під номером 125 у списку (безпартійний). Член однойменної фракції. Був головою Комітету з питань аграрної та земельної політики.

У березні 2022 року Сольський був призначений міністром аграрної політики та продовольства, у зв‘язку з чим склав повноваження народного депутата.

Також Сольський є співзасновником агрохолдингу "Український Аграрний Холдинг".

Декларація Сольського за 2023 рік

Згідно з декларацією про доходи, у 2023 році Сольський отримав 22,38 млн гривень доходів, більша частина яких - 21,35 млн гривень - це дивіденди від аграрного бізнесу.

За даними декларації, Сольський володіє 9% акцій у компанії "Агро-Лучки", по 18,73% у трьох компаніях - "Наташа-Агро", "Рожнівка-Агро", які займаються вирощуванням зернових культур, а також у Малодівицькому хлібоприймальному підприємстві. Частки в цих підприємствах міністр передав в управління.

Сольський разом з дружиною володіє п’ятьма автомобілями.

З декларації відомо, що дружина і троє дітей міністра живуть у Португалії, де отримали статус тимчасового захисту, а ще один син навчається у школі-пансіоні у Швейцарії.

У чому підозрюють Сольського

23 квітня НАБУ і САП оголосили підозру ексголові аграрного комітету Верховної ради - чинному міністру в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

І хоча правоохоронці не називали ім'я посадовця, за даними джерел РБК-Україна стало відомо, що мова йде про міністра аграрної політики Миколу Сольського.

Як повідомили в НАБУ, до складу злочинної групи на чолі з топ-посадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані "куратори".

За даними слідства, учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Надалі, як інформують в НАБУ і САП, за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом "реалізації їх права на безкоштовну землю". При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 роках учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2 493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн.

Крім того, як стверджують в Антикорупційному бюро, фігуранти також здійснили спробу заволодіти 3 282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Наразі про підозру повідомили організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину.

Зокрема що стосується самого міністра Сольського, йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В коментарі РБК-Україна прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк розповіла, що прокурори проситимуть сул відправити міністра до СІЗО без права на заставу.

Вчора, 24 квітня, під час розгляду справи Вищий антикорупційний суд заявив про перерву й переніс засідання на сьогодні, 25 квітня.

Що каже Сольський

Сольський відразу ж відреагував на вручену йому підозру.

За його словами, зазначені події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він ще працював адвокатом й не обіймав посаду держслужбовця.

"Обставини семирічної давності стосуються суперечки між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Суперечки вирішуються судами, у тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогодні низка рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, мають на увазі НАБУ", - заявив міністр та додав, що "співпрацюватиме зі слідством".

Сьогодні, 25 квітня, стало відомо, що Сольський подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук повідомив, що заяву розглянуть на одному з найближчих засідань.

"Так, я написав заяву про відставку з посади міністра", - пізніше заявив Сольський.

Він назвав це правильним кроком і додав, що подальша доля залежатиме від рішення Верховної ради України.