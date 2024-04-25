Де квартирні злодії шукають гроші та цінні речі. Ці "схованки" знаходять першими
Багато людей думають, що захиститися від квартирних злодіїв їм допоможуть не тільки надійні двері або сигналізація, а ще й "схованки" - місця, які нібито не знайдуть злочинці. Насправді ж вони лізуть туди в першу чергу.
Де не варто ховати гроші та цінні речі, аби їх не знайшли злодії, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Gazeta.pl, сайт MOYO.
Де злодії шукають цінні речі у квартирі
Так, видання навело інформацію про те, що люди, зокрема в Польщі, продовжують зберігати гроші вдома, ховаючи їх у шкарпетках та під матрацами. Хтось боїться інфляції та не довіряє банкам, а комусь "спокійніше", коли усе лежить вдома.
Втім, про це знають і злодії. Зазвичай зловмисники не встигають ретельно обшукати будинок чи квартиру. А тому вони поспіхом збирають усе цінне, що лежить на поверхні. Зазвичай це побутова техніка та коштовності.
Де не варто ховати цінні речі від злодіїв (ілюстрація: freepik.com)
А потім, якщо у крадія залишається час, він починає перевіряти типові "схованки". Існує декілька місць, які вважаються "надійними" та нібито "захищеними" від злодіїв, хоча насправді це не так, адже вони починають шукати там цінності в першу чергу.
Де крадії шукають гроші та коштовності:
- книжкові полиці та стелажі з дисками або чимось ще
- кухонні шафи та ємності для круп, кави, цукру тощо
- кошик для білизни або ж місце, де зберігаються брудні речі
- дитяча кімната, а також іграшки
- шафи та комоди
- за дзеркалами та рамами картин
- під ліжком та у зачинених полицях, на яких видно отвір для ключа.
Де злодії шукають гроші в квартирі (ілюстрація: freepik.com)
Як захистити свою оселю від злодіїв
Експерти вважають, що для того, аби відлякати злочинців та вберегти квартиру від пограбування, потрібно комплексно подбати про безпеку. Зокрема йдеться про:
- камери відеоспостереження (як зовні, так і в самій оселі)
- домофон (це зменшить шанси на те, що злодії зайдуть до під'їзду багатоквартирного будинку)
- сигналізація (на вікна та двері, також існують варіанти для сейфів)
- надійні замки, які важко зламати
- захист вікон та балкону, особливо якщо ви живете на перших поверхах
- освітлення з датчиками руху - зазвичай злодії працюють у темряві, а тому раптове світло їх налякає
- датчики розбиття скла на вікнах
- надійні двері.
Нагадаємо, днями ми вже розповідали, як захистити гараж від злодіїв.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, які рослини потрібно терміново обрізати, щоб вони пишно цвіли влітку.