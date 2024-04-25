Де квартирні злодії шукають гроші та цінні речі. Ці "схованки" знаходять першими

Багато людей думають, що захиститися від квартирних злодіїв їм допоможуть не тільки надійні двері або сигналізація, а ще й "схованки" - місця, які нібито не знайдуть злочинці. Насправді ж вони лізуть туди в першу чергу.

Де не варто ховати гроші та цінні речі, аби їх не знайшли злодії, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Де злодії шукають цінні речі у квартирі

Так, видання навело інформацію про те, що люди, зокрема в Польщі, продовжують зберігати гроші вдома, ховаючи їх у шкарпетках та під матрацами. Хтось боїться інфляції та не довіряє банкам, а комусь "спокійніше", коли усе лежить вдома.

Втім, про це знають і злодії. Зазвичай зловмисники не встигають ретельно обшукати будинок чи квартиру. А тому вони поспіхом збирають усе цінне, що лежить на поверхні. Зазвичай це побутова техніка та коштовності.

Де не варто ховати цінні речі від злодіїв (ілюстрація: freepik.com)

А потім, якщо у крадія залишається час, він починає перевіряти типові "схованки". Існує декілька місць, які вважаються "надійними" та нібито "захищеними" від злодіїв, хоча насправді це не так, адже вони починають шукати там цінності в першу чергу.

Де крадії шукають гроші та коштовності:

книжкові полиці та стелажі з дисками або чимось ще

кухонні шафи та ємності для круп, кави, цукру тощо

кошик для білизни або ж місце, де зберігаються брудні речі

дитяча кімната, а також іграшки

шафи та комоди

за дзеркалами та рамами картин

під ліжком та у зачинених полицях, на яких видно отвір для ключа.

Де злодії шукають гроші в квартирі (ілюстрація: freepik.com)

Як захистити свою оселю від злодіїв

Експерти вважають, що для того, аби відлякати злочинців та вберегти квартиру від пограбування, потрібно комплексно подбати про безпеку. Зокрема йдеться про: