Потрібно для вступу в ЄС. Україна та Єврокомісія почали роз'яснювальні зустрічі щодо агросектору

В Брюсселі розпочалися роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії та України по темі сільського господарства

Єврокомісія розпочала роз’яснювальні зустрічі з українським представниками щодо здійснення офіційного скринінгу в рамках переговорного розділу "Сільське господарство та розвиток сільських територій".

Українську делегацію очолив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич. У вступному слові заступник міністра подякував ЄС за непохитну підтримку України під час повномасштабної віроломної війни Росії проти українського народу.

“Попри постійні бойові дії, інтенсивні обстріли Росією українських міст, сіл і енергетичної інфраструктури, для нас дуже важливо рухатись до нашої мети - вступу до ЄС. Ми розуміємо, що цей шлях буде непростим, а переговори в аграрній сфері - тим більше”, - зазначив Дмитрасевич.

Розʼяснювальні зустрічі по розділу "Сільське господарство та розвиток сільських територій" триватимуть 25-26 квітня. Протягом зустрічі буде розглянуто розділи:

безпечність харчових продуктів,

ветеринарна,

фітосанітарна політика.

Розділ щодо рибництва буде розглянуто вже на прикінці травня.

Після цих зустрічей по кожному із розділів Україна зобовʼязана провести представлення свого прогресу по розділах.

На підставі цих презентацій Єврокомісія буде проводити скринінг законодавства і надавати конкретні рекомендації. Тобто, що необхідно Україні виконати для того, щоб відкрити перемовини по конкретному розділу.