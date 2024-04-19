Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил

Кілька місяців тому українців закликали допомагати військовим, збираючи прості дрони. До цієї ініціативи долучається все більше людей. Скільки потрібно грошей та часу на збір дрона для ЗСУ в домашніх умовах – розповідь з особистого досвіду львів’янина для РБК-Україна.

У січні цього року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запропонував українцям долучатися до проєкту "Народний дрон" – інженерного курсу, який навчає, як зібрати вдома 7-дюймовий FPV-дрон.

Будь-хто може пройти короткий курс і зібрати вдома простий дрон з десятка деталей, а після проходження спеціальних тестувань його відправлять військовим.

Буквально за кілька місяців після старту ініціативи волонтери передали Збройним Силам вже сотні вбивчих пташок, зроблених руками українців – школярів, студентів, підприємців і просто тих, хто хоче наблизити перемогу України у війні.

РБК-Україна поспілкувалося з Володимиром Желізко – львів’янином, який почав збирати дрони вдома кілька місяців тому. Він розповів, як все відбувається на практиці і чому створити FPV вдома – це під силу буквально всім.

Далі – пряма мова співрозмовника.

Вік і професія не важливі. Хто може збирати дрони

FPV-дрони – це звичайні швидкісні квадракоптери, які військові перетворюють на дрони-камікадзе, встановлюючи на них бойову частину або пристрій, який скидає боєприпаси.

У війні, яку веде Росія проти України, вони фактично змінили уявлення про характер ведення бойових дій. Недорогі "пташки", які по суті складаються як конструктор, дозволяють нам "перекрити" дефіцит звичного дороговартісного озброєння. Вони дозволяють нашим воїнам виконувати бойові завдання максимально ефективно, враховуючи обставини, в яких ми знаходимось.

Пройшовши певний шлях, я переконався, що збирати дрон можуть абсолютно всі: студенти, мами, пенсіонери, менеджери, бізнес-девелопери. Вік – тим більше не перешкода. Недавно бачив історію про 12-річного хлопця з Харкова: він розповідав, як легко збирає дрони вдома після уроків у школі.

Фото: Володимир Желізко збирає дрони і відправляє їх військовим (Getty Images)

Раніше подібного досвіду я не мав зовсім. Я працюю грантовим менеджером й у мене фінансово-економічна, а не технічна освіта. Відповідно, я ніколи не тримав паяльника в руках. Звісно, через це спершу переживав, чи все вийде. Але коли сам зібрав перший дрон і побачив, як він успішно пройшов всі тестування та обліт в руках досвідчених фахівців, це мене змотивувало і захопило. Тепер збираю все більше дронів, а протестовані FPV вже виконують завдання на фронті.

З чого почати

Стартувати варто з пошуку базової інформації, з чого складаються FPV-дрони і як їх складати. Щоб не загубитися в інформації, найперше пошукайте ініціативи, які дають базові дані та інструкції. Ініціативи потрібні й для того, щоб потім зібрані вами дрони протестували на практиці. Таких проектів в Україні кілька, і їх стає все більше. Наприклад, є проект "Народний FPV" від Victory Drones – інженерний курс, який навчить, як вдома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон.

Я приєднався до ініціативи Social Drone. Там надаються зрозумілі та докладні інструкції по всьому, починаючи від того, де та як купувати деталі для дронів, і закінчуючи процесом їх збирання.

Будь-коли фахівцям можна поставити різні, в тому числі технічні питання. В цій спільноті вже пʼять тисяч людей, їх кількість постійно росте. Фахівці завжди на зв'язку, можуть консультувати практично 24/7. У них детально виписані інструкції буквально для кожного кроку.

За кілька тижнів я замовив перші деталі для дрона. Шукав на китайських сайтах і паралельно по відеоінструкціях вчився паяти. Так в кінці лютого – на початку березня я зібрав свій перший дрон. Це був тільки початок.

Фото: Деталі для збору дронів вручну можна замовити в інтернеті (з особистого архіву)

Збір коштів на деталі

Гроші на дрон треба десь взяти: виділити свої, попросити у знайомих тощо. До зборів коштів українцям не звикати: щодня це роблять тисячі людей по всій країні. Плюс у тому, що деталі для FPV коштують відносно недорого, і мікрозбори можна відкривати й закривати доволі швидко.

Коли ви подивилися відео чи пройшли курс, можна збирати гроші. Або ж оголосити збір раніше, щоб мати час. Це легше, ніж збирати на готовий дрон, бо сума на деталі зазвичай невелика: приблизно 10 тисяч гривень потрібно на деталі. Готовий дрон коштує від 15 до 21 тисяч гривень. Зібрати 10 тисяч нескладно, навіть тим, хто раніше не мав досвіду активного ведення соцмереж.

Ще один плюс в тому, що, збираючи дрони власноруч, я можу зменшити вартість окремих деталей, купуючи їх на розпродажах. Для мене це означає, що я можу зібрати більше дронів для наших Збройних Сил. Зараз, наприклад, я збираю два дрони власним коштом й ще на два дрони організовую збір серед знайомих, друзів і колег.

Також для старту треба купити простий технічний набір для паяння. Це паяльник, жало до паяльника, припій і фолюс, пінцет, бокорізи та тонкогубці. Базовий набір для початку обійдеться близько тисячі гривень.

Фото: Важливо навчитися правильно паяти (з особистого архіву)

Як зібрати дрон в домашніх умовах

Є різні типи дронів, які можна без особливих зусиль збирати вдома. Стандартний FPV-дрон складається з дев'яти базових компонентів: рама, чотири мотори, камера, відеопередавач, антена відеопередавача, радіоприймач, антена радіоприймача, регулятор обертів і польотний контролер (стек), пропелери. Фактично це конструктор з різних частин, які треба правильно скласти докупи. Найбільш популярні – семидюймові. Вони невеликі і можуть нести навантаження від 1 до 1,5 кілограма корисного навантаження. Є й більші за розміром.

Збірку дронів можна для зручності поділити на декілька етапів. Хоча б тому, що не всі деталі з Ali Express або TaoBao можуть прийти вам поштою одночасно. Скажімо, першою прийшла плата, далі – рама та все інше. Якщо ви все отримали одночасно, то все можна зібрати швидко. Не забувайте: на всі етапи є детальні відеоінструції.

Доставка деталей з моменту замовлення займає від двох до чотирьох тижнів. Найшвидше, коли я отримав деталі з AliExpress – це 10 днів, найдовше – 30. Під час війни процес став довшим: зараз з Китаю все доставляють спершу в хаби у Литві, Естонії і вже потім – автомобілями чи потягами в Україну. Посилки затримувалися й коли наші польські сусіди активно блокували кордон, але зараз бачу, що “Укрпошта” та “Нова пошта” досить швидко адаптувалася і знову доставляють все оперативно.

Перший дрон я зібрав десь за чотири дні. Не займався цим з ранку до вечора: лише вечорами по пару годин після роботи, йшов у спокійному темпі. "Набивши руку", з наступними партіями виходило вже швидше. Найбільш складно мені було зрозуміти, як правильно паяти, яка має бути при цьому температура тощо. Але я досить легко пройшов і цей етап.

Фото: Перед відправкою дронів військовим всі FPV обов'язково проходять тестування (Getty Images)

Наступний крок – віддати на перевірку

Перед відправкою військовим важливо перевіряти всі дрони. Зазвичай це роблять учасники ініціативи, до якої ви доєдналися. Бо неперевірений дрон може бути небезпечним. Я віддаю їх на перевірку волонтерам з Social Drone. Фахівці дивляться, чи все правильно зібрано, чи все прошито. Якщо є якісь нюанси, їх виправляють прямо на місці. Важливо, що їх також облітують. Це потрібно для того, щоб військовим врешті передали якісний і готовий для використання апарат.

Далі є дві опції: залишити дрони на баланс спільноти й тоді їх відправляють великими партіями за запитом військових, тобто в різні бригади, або одразу вказати адресу підрозділу, якому ви хочете їх передати. Це робиться для уникнення спекуляцій і зловживань, щоб людина їх потім не перепродавала.

Як патрони, тільки краще. Чому ЗСУ потрібні FPV-пташки

FPV не дають ворогу спокійно себе почувати, не дають заходити на наші позиції. Дрони виконують кілька задач, починаючи з простої – піднятись і подивитись, де знаходяться окупанти.

Стандартні семидюймові дрони часто використовує піхота. Наприклад, коли йдуть штурмові дії проти військової техніки. Корисне навантаження снаряду – до 1,5 кілограма. Підбити військову важку техніку на кшталт танку дроном за 250 доларів – це однозначно "вигідно".

Однак такі дрони – це розхідний матеріал. Це як патрони, тільки краще. Бо з дроном до місця розміщення ворога не треба наближатись фізично, і є шанс зберегти життя військових. Не забуваємо й про РЕБ, який їх постійно глушить. Але використовувати дрони – це все одно краще, ніж витратити снаряд від артилерії.

Фото: ЗСУ на фронті використовують FPV-дрони на постійній основі, і потреба в них величезна (Getty Images)

Дрони Збройним Силам потрібні постійно. Тому якщо ви вирішили з цим допомогти й зайнятися збиранням дрону – завтра чи післязавтра – в будь-якому разі це буде вчасно і дуже цінно.

Якщо ви бачите в собі сили можливості, я б точно рекомендував взятися за виготовлення FPV вдома. Якщо сумніваєтеся, завжди можна проконсультуватися з людьми, які вже мають такий досвід. Це також дає відчуття того, що ви займаєтеся потрібною справою і не сидите, склавши руки. Також ви поступово обростете цікавими знайомствами і об'єднаєте коло класних цікавих людей. Особливо якщо захочете поділитися своїм досвідом з іншими.

Зараз задача всіх нас як українців – зробити так, щоб дрони широко використовувалися по всій лінії фронту.