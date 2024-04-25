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Новий пакет допомоги "якомога скоріше" доправлять до України, - генерал США

США, Четвер 25 квітня 2024 22:07
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Новий пакет допомоги "якомога скоріше" доправлять до України, - генерал США Фото: генерал США Чарльз К. Браун (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США пообіцяли відправити "якомога скоріше" озброєння з нового пакету допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Пентагон очікував ухвалення законопроєкту про додаткове фінансування для України й тривалий час був сфокусований на плануванні подальших кроків. А отже американське військове відомство доправить необхідні озброєння з пакета допомоги, погодженого президентом США Джо Байденом, “якомога скоріше”.

“Як ви уявляєте, те, чим ми займаємося в Міністерстві оборони, - це планування. І ми багато плануємо... ми були зосереджені на цьому протягом тривалого часу, й розуміючи, що ми дедалі більше наближаємося до цього... ми були готові в плані дозволів та переміщення боєприпасів в Україну. Ми доправимо ці спроможності в Україну якомога швидше”, - заявив генерал США Чарльз К. Браун.

Заяви Брауна додалися до вже численних заяв американських посадовців, які, після схвалення додаткового фінансування Конгресом й підписання відповідного закону президентом Байденом, обіцяють доправити військову допомогу Україні у якомога коротші терміни.

Допомога для України

Вчора, 24 квітня, американський президент підписав закон про надання Україні фінансової та військової допомоги, який майже півроку був на розгляді.

Пакет допомоги передбачає виділення з американського бюджету суми в розмірі 1 млрд доларів. Байден наголосив, що допомога буде доставлена в Україну за лічені години.

Детально про нову допомогу читайте у матеріалі РБК-Україна.

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