Удар РФ по Балаклії: кількість постраждалих зросла до 10, залізниця обмежила рух потягів

В результаті атаки Російської Федерації по залізничному вокзалу у Балаклії було госпіталізовано 7 постраждалих. Також відомо про затримку руху приміських потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram , "Укрзалізницю" та "Суспільне".

За даними Синєгубова, в результаті атаки постраждали 7 людей, всі вони були госпіталізовані до лікарні.

Серед постраждалих: три жінки віком 37,47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років. Вони отримали вибухові травми різного ступеня внаслідок російського обстрілу.

Пізніше він повідомив про те, що кількість постраждалих зросла до 10 - було поранено жінок 37 та 48 років та 55-річного цивільного чоловіка.

Фото: у Балаклії Росія атакувала залізничний вокзал 25 квітня (t.me/prokuratura_kharkiv)

Росія атакувала вокзал у Балаклії ракетою, в цей час постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків - Ізюм".

Пізніше в "Укрзалізниці" повідомили, що під час атаки по залізниці у Харківській області постраждали троє їх співробітників.

Також відомо, що через ворожий удар поїзд №6407 "Харків - Ізюм" та інші, які за графіком курсують у бік Балаклії, обмежать: вони не їхатимуть далі Балаклії.

Обстріли Харківської області

Харків та область знаходяться під постійними атаками з боку Російської Федерації. Це пов'язао з тим, що регіон згаходиться на кордоні з Росією.

Зокрема, сьогодні під ворожою атакою опинилося місто Балаклія.

А напередодні під ворожою атакою опинився Золочів Богодухівського району Харківської області. У населеному пункті внаслідок ворожої атаки є пошкодження адміністративних будівель

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