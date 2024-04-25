Міністр фінансів США: є низка варіантів конфіскації заморожених активів Росії

Прямий арешт російських активів, які знаходяться у країнах Заходу, є виправданим, але це лише один з можливих варіантів, оскільки заморожені кошти також можуть служити заставою для запозичень на ринку, щоб допомогти Україні.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.