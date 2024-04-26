Повстання банд на Гаїті. Генсек ООН закликав розгорнути на островах місію безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, Генеральний секретар ООН також рекомендував прискорити реалізацію перехідних механізмів управління новим урядом Гаїті, щоб мінімізувати вплив банд на островах.

"Генеральний секретар закликає всі держави-члени забезпечити функціонування багатонаціональної місії з безпеки, а також забезпечити їй фінансову та матеріально-технічну підтримку, необхідну для успіху", - заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик.

Повстання банд на Гаїті

Нагадаємо, що наприкінці лютого на Гаїті почалися масові бунти кількох банд після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з організованою злочинністю. Зокрема деякі угруповання оголосили прем'єру війну.

Також повідомлялося, що в березні банди на Гаїті об'єдналися і вчинили серію нападів на урядові установи, поліцейські дільниці та президентський палац у столиці. У ході боїв було вбито близько десятка нападників.

Докладніше про наслідки повстання банд на Гаїті – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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