Повстання банд на Гаїті. Генсек ООН закликав розгорнути на островах місію безпеки
Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав нову владу Гаїті якнайшвидше розгорнути роботу міжнародної місії безпеки на островах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Генеральний секретар закликає всі держави-члени забезпечити функціонування багатонаціональної місії з безпеки, а також забезпечити їй фінансову та матеріально-технічну підтримку, необхідну для успіху", - заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик.
За його словами, Генеральний секретар ООН також рекомендував прискорити реалізацію перехідних механізмів управління новим урядом Гаїті, щоб мінімізувати вплив банд на островах.
Повстання банд на Гаїті
Нагадаємо, що наприкінці лютого на Гаїті почалися масові бунти кількох банд після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з організованою злочинністю. Зокрема деякі угруповання оголосили прем'єру війну.
Також повідомлялося, що в березні банди на Гаїті об'єдналися і вчинили серію нападів на урядові установи, поліцейські дільниці та президентський палац у столиці. У ході боїв було вбито близько десятка нападників.
Докладніше про наслідки повстання банд на Гаїті – читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.