ua en ru
Чт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар РФ по вокзалу в Балаклії був спрямований на велику кількість жертв, - прокуратура

Балаклія, Четвер 25 квітня 2024 21:51
UA EN RU
Удар РФ по вокзалу в Балаклії був спрямований на велику кількість жертв, - прокуратура Фото: удар РФ по вокзалу в Балаклії (t.me/UA_National_Police)
Автор: Дмитро Браславський

Російський удар по залізничному вокзалу в Балаклії Харківської області був націлений на велику кількість жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зазначається, що росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалася в повітрі.

У прокуратурі впевнені, що ці дії були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення.

"Бо саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", - додали в прокуратурі.

Також у прокуратурі уточнили, що кількість поранених зросла до 11 осіб.

Російський удар по Балаклії

Сьогодні вдень окупанти завдали удару біля залізничного вокзалу в Балаклії. Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що через цей обстріл постраждало 10 осіб.

Пізніше в "Укрзалізниці" повідомили, що під час атаки по залізниці в Харківській області постраждали троє їхніх співробітників. Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Балаклія Харків Війна в Україні
NEWS
Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме