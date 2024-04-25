Удар РФ по вокзалу в Балаклії був спрямований на велику кількість жертв, - прокуратура

Фото: удар РФ по вокзалу в Балаклії (t.me/UA_National_Police)

Російський удар по залізничному вокзалу в Балаклії Харківської області був націлений на велику кількість жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зазначається, що росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка розірвалася в повітрі. У прокуратурі впевнені, що ці дії були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення. "Бо саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми", - додали в прокуратурі. Також у прокуратурі уточнили, що кількість поранених зросла до 11 осіб.