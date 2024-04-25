ua en ru
Чт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Індія надала морське страхування компаніям із РФ для перевезення нафти, - Bloomberg

Четвер 25 квітня 2024 20:55
UA EN RU
Індія надала морське страхування компаніям із РФ для перевезення нафти, - Bloomberg Архівне фото: Індія надала морське страхування компаніям із РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Індія надала дозвіл на морське страхування чотирьом російським фірмам. Тепер Москві не знадобляться послуги західних компаній під час транспортування нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Російські компанії "СК ВСК", "Страхова компанія "Согаз" і "Альфастрахованіє" отримали дозвіл на морське страхування до 20 лютого 2025 року, а термін дії страхової компанії "Інгросстрах" продовжено до березня 2029 року.

"Страхове покриття від усіх чотирьох провайдерів підтримується Російською державною національною перестрахувальною компанією", - пише видання.

Росія використовує західних страховиків для танкерного флоту, що експортує нафту в Індію. Однак стеля цін на нафту в розмірі 60 доларів за барель дала їм важелі впливу на потоки нафти. Bloomberg пише, що використання власних страхових послуг допоможе знизити залежність Москви від західних компаній і знизити її лояльність до індійських покупців.

РФ є найбільшим постачальником сирої нафти в Індію. Імпорт нафти Індії з Росії у квітні становив близько 1,72 мільйона барелів на день, що є найвищим показником з липня.

Санкції щодо російської нафтової сфери

Члени "Великої сімки", ЄС та Австралія запровадили стелю цін на російську нафту та нафтопродукти. Це мало знизити доходи Кремля, однак Росія обходить ці санкції і продовжує заробляти на постачанні нафти.

Нещодавно Bloomberg писало, що Росія продає свій флагманський сорт нафти Urals по 75 доларів за барель, що на чверть дорожче встановленої членами G7 стелі цін.

А вчора Reuters опублікувало новину про те, що доходи Росії від продажу нафти і газу у квітні 2024 року майже подвояться в річному обчисленні і складуть 14 млрд доларів завдяки зростанню цін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАФТА G7 Індія
NEWS
Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме