Індія надала морське страхування компаніям із РФ для перевезення нафти, - Bloomberg

Індія надала дозвіл на морське страхування чотирьом російським фірмам. Тепер Москві не знадобляться послуги західних компаній під час транспортування нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Російські компанії "СК ВСК", "Страхова компанія "Согаз" і "Альфастрахованіє" отримали дозвіл на морське страхування до 20 лютого 2025 року, а термін дії страхової компанії "Інгросстрах" продовжено до березня 2029 року.

"Страхове покриття від усіх чотирьох провайдерів підтримується Російською державною національною перестрахувальною компанією", - пише видання.

Росія використовує західних страховиків для танкерного флоту, що експортує нафту в Індію. Однак стеля цін на нафту в розмірі 60 доларів за барель дала їм важелі впливу на потоки нафти. Bloomberg пише, що використання власних страхових послуг допоможе знизити залежність Москви від західних компаній і знизити її лояльність до індійських покупців.

РФ є найбільшим постачальником сирої нафти в Індію. Імпорт нафти Індії з Росії у квітні становив близько 1,72 мільйона барелів на день, що є найвищим показником з липня.

Санкції щодо російської нафтової сфери

Члени "Великої сімки", ЄС та Австралія запровадили стелю цін на російську нафту та нафтопродукти. Це мало знизити доходи Кремля, однак Росія обходить ці санкції і продовжує заробляти на постачанні нафти.

Нещодавно Bloomberg писало, що Росія продає свій флагманський сорт нафти Urals по 75 доларів за барель, що на чверть дорожче встановленої членами G7 стелі цін.

А вчора Reuters опублікувало новину про те, що доходи Росії від продажу нафти і газу у квітні 2024 року майже подвояться в річному обчисленні і складуть 14 млрд доларів завдяки зростанню цін.