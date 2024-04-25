"Для перемоги України ще не пізно": Столтенберг назвав причину

Україна все ще може здобути перемогу у війні з російськими окупантами, оскільки допомога від союзників перебуває у процесі передачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на заході у Берліні.

Він зазначив, що союзники НАТО не надали Україні ту допомогу, яку пообіцяли раніше. США не могли протягом кількох місяців виділити фінансування для підтримки України, а постачання європейських боєприпасів набагато нижчі від тих рівнів, які обіцяли забезпечити. Такі затримки мають наслідки.

Таким чином, за словами Столтенберга, Україні не вистачало протиповітряної оборони, що дозволило російським ракетам та дронам вражати цілі. Також українським захисникам не вистачало далекобійних ракет, що дало змогу окупантам зосередити більше сил.

"Але для перемоги України ще не пізно, тому що велика підтримка вже на шляху", - зазначив Столтенберг.

Він нагадав, що США виділили понад 60 млрд доларів на допомогу Україні, а Британія, Німеччина та Нідерланди анонсували нові постачання зброї.

"Тепер наш обов'язок - перетворити ці зобов'язання на реальні постачання зброї та боєприпасів - і зробити це швидко", - наголосив генсек.