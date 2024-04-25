10 найпопулярніших університетів України, куди всі рвуться вступити

Кращі університети України оцінюються за різними критеріями. Виходячи з них складаються рейтинги, що допомагають абітурієнтам і їхнім батькам обрати - куди саме вступати для отримання якісної освіти.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: World Universities Web Ranking 2024, QS Top Universities, Osvita.UA.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про декілька різних рейтингів, згідно з якими можна ознайомитись з 10 кращими університетами України.

Популярність у мережі

Міжнародний рейтинг World Universities Web Ranking щороку досліджує якість та популярність вишів у мережі Інтернет. Йдеться про незалежні вебометричні показники, зібрані з авторитетних джерел - популярність і відвідуваність сайтів університетів світу.

На думку авторів рейтингу, такий підхід покликаний допомогти студентам, викладачам та науковцям оцінити загальну популярність університету.

Виходячи з World Universities Web Ranking 2024 року, до десятки кращих освітніх закладів України належать:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет "Львівська Політехніка"

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Сумський державний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Харківський національний університет радіоелектроніки

10 кращих університетів України за версією World Universities Web Ranking (інфографіка: 4icu.org)

Популярність за різними критеріями

Одним з найбільш впливових ренкінгів університетів вважається також QS World University Rankings - перелік найкращих освітніх закладів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.

Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і оцінює університети за низкою основних критеріїв:

репутація в академічному середовищі

цитованість наукових публікацій представників університету

співвідношення кількості викладачів і студентів

результати працевлаштування

ставлення роботодавців до випускників

репутація випускників серед роботодавців

зв'язки з міжнародною науковою мережею

відносна чисельність іноземних викладачів і студентів

сталість - соціальний та екологічний вплив тощо

У 2024 році, згідно з QS World University Rankings, найкращими 10 вузами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 681-690 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 681-690 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 691-700 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 691-700 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році) Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - позиція 731-740 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 731-740 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - позиція 901-950 (на 250 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 901-950 (на 250 балів менше, ніж у 2023 році) Національний університет "Львівська політехніка" - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році) Сумський державний університет - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році) Національний університет "Києво-Могилянська академія" - позиція 1001-1200 (без змін)

- позиція 1001-1200 (без змін) Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1001-1200 (без змін)

- позиція 1001-1200 (без змін) Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році) Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)

10 кращих українських вузів з QS World University Rankings (скріншот: topuniversities.com)

Популярність за публікаціями

Ще один рейтинг українських вишів створюється на показниках даних наукометричної бази SciVerse Scopus.

Виходячи з нього, університети ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, який базується на числі наукових публікацій та кількості їх цитувань.

Згідно з даними, зібраними впродовж 2023 року, 10 найкращими вузами України можна вважати:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Львівський національний університет імені Івана Франка

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Сумський державний університет

Національний університет "Львівська політехніка"

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

10 кращих університетів за показниками бази даних SciVerse Scopus (скріншот: osvita.ua)