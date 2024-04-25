10 найпопулярніших університетів України, куди всі рвуться вступити
Кращі університети України оцінюються за різними критеріями. Виходячи з них складаються рейтинги, що допомагають абітурієнтам і їхнім батькам обрати - куди саме вступати для отримання якісної освіти.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про декілька різних рейтингів, згідно з якими можна ознайомитись з 10 кращими університетами України.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: World Universities Web Ranking 2024, QS Top Universities, Osvita.UA.
Популярність у мережі
Міжнародний рейтинг World Universities Web Ranking щороку досліджує якість та популярність вишів у мережі Інтернет. Йдеться про незалежні вебометричні показники, зібрані з авторитетних джерел - популярність і відвідуваність сайтів університетів світу.
На думку авторів рейтингу, такий підхід покликаний допомогти студентам, викладачам та науковцям оцінити загальну популярність університету.
Виходячи з World Universities Web Ranking 2024 року, до десятки кращих освітніх закладів України належать:
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Національний університет "Львівська Політехніка"
- Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Сумський державний університет
- Національний університет біоресурсів і природокористування України
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Харківський національний університет радіоелектроніки
10 кращих університетів України за версією World Universities Web Ranking (інфографіка: 4icu.org)
Популярність за різними критеріями
Одним з найбільш впливових ренкінгів університетів вважається також QS World University Rankings - перелік найкращих освітніх закладів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.
Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і оцінює університети за низкою основних критеріїв:
- репутація в академічному середовищі
- цитованість наукових публікацій представників університету
- співвідношення кількості викладачів і студентів
- результати працевлаштування
- ставлення роботодавців до випускників
- репутація випускників серед роботодавців
- зв'язки з міжнародною науковою мережею
- відносна чисельність іноземних викладачів і студентів
- сталість - соціальний та екологічний вплив тощо
У 2024 році, згідно з QS World University Rankings, найкращими 10 вузами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 681-690 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 691-700 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - позиція 731-740 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - позиція 901-950 (на 250 балів менше, ніж у 2023 році)
- Національний університет "Львівська політехніка" - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)
- Сумський державний університет - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" - позиція 1001-1200 (без змін)
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1001-1200 (без змін)
- Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)
- Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)
10 кращих українських вузів з QS World University Rankings (скріншот: topuniversities.com)
Популярність за публікаціями
Ще один рейтинг українських вишів створюється на показниках даних наукометричної бази SciVerse Scopus.
Виходячи з нього, університети ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, який базується на числі наукових публікацій та кількості їх цитувань.
Згідно з даними, зібраними впродовж 2023 року, 10 найкращими вузами України можна вважати:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- Сумський державний університет
- Національний університет "Львівська політехніка"
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
10 кращих університетів за показниками бази даних SciVerse Scopus (скріншот: osvita.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що обов'язково потрібно зробити абітурієнтам до вибору вишу.
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