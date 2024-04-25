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10 найпопулярніших університетів України, куди всі рвуться вступити

Четвер 25 квітня 2024 18:58
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10 найпопулярніших університетів України, куди всі рвуться вступити Про кращі університети України потрібно знати всім вступникам (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Кращі університети України оцінюються за різними критеріями. Виходячи з них складаються рейтинги, що допомагають абітурієнтам і їхнім батькам обрати - куди саме вступати для отримання якісної освіти.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про декілька різних рейтингів, згідно з якими можна ознайомитись з 10 кращими університетами України.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: World Universities Web Ranking 2024, QS Top Universities, Osvita.UA.

Популярність у мережі

Міжнародний рейтинг World Universities Web Ranking щороку досліджує якість та популярність вишів у мережі Інтернет. Йдеться про незалежні вебометричні показники, зібрані з авторитетних джерел - популярність і відвідуваність сайтів університетів світу.

На думку авторів рейтингу, такий підхід покликаний допомогти студентам, викладачам та науковцям оцінити загальну популярність університету.

Виходячи з World Universities Web Ranking 2024 року, до десятки кращих освітніх закладів України належать:

  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Національний університет "Львівська Політехніка"
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія"
  • Сумський державний університет
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Харківський національний університет радіоелектроніки

10 найпопулярніших університетів України, куди всі рвуться вступити

10 кращих університетів України за версією World Universities Web Ranking (інфографіка: 4icu.org)

Популярність за різними критеріями

Одним з найбільш впливових ренкінгів університетів вважається також QS World University Rankings - перелік найкращих освітніх закладів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки.

Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і оцінює університети за низкою основних критеріїв:

  • репутація в академічному середовищі
  • цитованість наукових публікацій представників університету
  • співвідношення кількості викладачів і студентів
  • результати працевлаштування
  • ставлення роботодавців до випускників
  • репутація випускників серед роботодавців
  • зв'язки з міжнародною науковою мережею
  • відносна чисельність іноземних викладачів і студентів
  • сталість - соціальний та екологічний вплив тощо

У 2024 році, згідно з QS World University Rankings, найкращими 10 вузами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 681-690 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 691-700 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - позиція 731-740 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - позиція 901-950 (на 250 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний університет "Львівська політехніка" - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Сумський державний університет - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія" - позиція 1001-1200 (без змін)
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1001-1200 (без змін)
  • Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)

10 найпопулярніших університетів України, куди всі рвуться вступити10 найпопулярніших університетів України, куди всі рвуться вступити10 найпопулярніших університетів України, куди всі рвуться вступити

10 кращих українських вузів з QS World University Rankings (скріншот: topuniversities.com)

Популярність за публікаціями

Ще один рейтинг українських вишів створюється на показниках даних наукометричної бази SciVerse Scopus.

Виходячи з нього, університети ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, який базується на числі наукових публікацій та кількості їх цитувань.

Згідно з даними, зібраними впродовж 2023 року, 10 найкращими вузами України можна вважати:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Сумський державний університет
  • Національний університет "Львівська політехніка"
  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

10 найпопулярніших університетів України, куди всі рвуться вступити

10 кращих університетів за показниками бази даних SciVerse Scopus (скріншот: osvita.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що обов'язково потрібно зробити абітурієнтам до вибору вишу.

Читайте також, як абітурієнтам знайти конкретну спеціальність у вишах.

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