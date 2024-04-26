Україна тимчасово відводить з поля бою танки Abrams для зміни тактики їх використання, - AP

Україна наразі відводить з лінії фронту надані США танки Abrams M1A1. Частково причина в тому, що російські безпілотні літальні апарати ускладнюють їх роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Українські військові отримали від США 31 танк Abrams у січні 2023 року. Вони використовувалися для прориву російських ліній оборони. Але з того часу поле бою суттєво змінилося, зокрема завдяки повсюдному використанню окупантами розвідувальних і ударних дронів. Це ускладнило для України захист танків, пише агентство з посиланням на два військових джерела.

За даними AP, п'ять із 31 танка вже втрачено.

Поширення безпілотників на полі бою означає, що "немає відкритої території, по якій можна просто проїхати, не боячись бути поміченим", пояснив високопоставлений чиновник зі сфери оборони.

Наразі танки перемістили з лінії фронту. США працюватимуть з українцями, щоб змінити тактику, сказав віцеголова Об’єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді, а також третій представник американських військових, який на умовах анонімності підтвердив переміщення.

"Якщо ви думаєте про те, як розвивається боротьба, масова броня в середовищі із всюдисущими безпілотними літальними системами може опинитися під загрозою", — сказав Грейді, додавши, що танки все ще важливі.

"Ми працюватимемо з нашими українськими партнерами та іншими партнерами на місцях, щоб допомогти їм продумати, як можна це використати в такому зміненому середовищі, де все видно відразу", - повідомив адмірал.