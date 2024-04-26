США планують вивести свої війська з Чаду

Сполучені Штати планують тимчасово вивести свої війська з Чаду лише через кілька днів після того, як Вашингтон був змушений погодитися на виведення своїх військ із сусіднього Нігеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше цього місяця командувач ВПС Чаду рекомендував США припинити будь-які дії на авіабазі недалеко від столиці Нджамени, згідно з листом, надісланим перехідному уряду і з яким ознайомилося агентство Reuters.

Представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що частину американських військ у Чаді буде виведено з країни. Він сказав, що це "тимчасовий крок" у рамках огляду співробітництва в галузі безпеки з Чадом, який має відновитися після президентських виборів у країні 6 травня.

Офіційний представник США, який говорить на умовах анонімності, повідомив, що кілька десятків військовослужбовців спецназу, які перебувають у Чаді як фахівці з планування та радників, на даний момент переїдуть до Німеччини.

Тимчасовий президент Махамат Ідріс Дебі балотується на виборах, які відбудуться наступного місяця, що зробить Чад першою із країн Західної та Центральної Африки, керованих хунтою, яка організує голосування. Опозиційні групи висловили стурбованість щодо чесності виборів.

Досі ця величезна центральноафриканська країна була ключовим партнером країн Заходу у спільній боротьбі з рухом ісламізму в Західній Африці.

При цьому Франція досі містить у Чаді на авіабазі близько тисячі солдатів та кілька військових літаків.