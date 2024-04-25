Обстріл Удачного в Донецькій області: кількість загиблих і поранених зросла

Кількість загиблих і поранених через сьогоднішній обстріл російською армією села Удачне в Донецькій області зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Вадима Філашкіна і Донецьку обласну прокуратуру .

У прокуратурі уточнили, що росіяни вдарили по селищу ракетою "Іскандер-М".

Філашкін додав, що під час удару по Удачному було пошкоджено адмінбудівлю, заклад культури, кафе та близько 20 приватних будинків.

Станом на 18:00 відома інформація про 3 загиблих і 4 поранених.

Удари по Донецькій області

Росіяни масовано обстрілюють міста і села в Донецькій області. По населених пунктах б'ють ракетами та дронами. Влада регіону закликає людей до евакуації.

Раніше Філашкін повідомляв, що по Удачному вдарили ракетою і тоді була відома інформація про двох загиблих і одного пораненого.

Крім цього під удар потрапили Очеретине, Красногорівка та Гірник у Донецькій області.

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