Всі кандидати на посаду президента України 2019: список

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины уже зарегистрировала 23 кандидата на пост президента Украины, которые будут принимать участие в выборах-2019. Подробнее о ходе регистрации - в материале РБК-Украина.
Как известно, регистрация кандидатов началась 31 декабря 2018 года и продлится до 3 февраля 2019 года включительно. После получения документов от кандидата у ЦИК есть 5 дней, чтобы принять решение относительно его регистрации. Таким образом, регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.
ЦИК зарегистрировал 23 кандидата
Первого кандидата в президенты ЦИК зарегистрировал 4 января 2019 года, им стал президент благотворительной организации "Успешная Украина" Игорь Шевченко. На данный момент уже зарегистрированы 23 кандидата, среди которых 12 народных депутатов. Восемь кандидатов идут на выборы как самовыдвиженцы, остальные - от партий.
В настоящее время зарегистрированными кандидатами в президенты являются:
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Игорь Шевченко (президент благотворительной организации "Успешная Украина", самовыдвижение);
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Сергей Каплин (нардеп, субъект выдвижения - "Социал-демократическая партия"),
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Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения -"Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость");
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Виталий Скоцик (экс-глава Аграрной партии, самовыдвижение);
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Андрей Садовый (мэр Львова, субъект выдвижения - "Объединение "Самопомич");
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Евгений Мураев (нардеп, субъект выдвижения - партия "Наши");
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Анатолий Гриценко (субъект выдвижения - партия "Гражданская позиция");
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Виталий Куприй (нардеп, самовыдвижение);
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Геннадий Балашов (предприниматель, субъект выдвижения - партия "5.10");
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Ольга Богомолец (нардеп, самовыдвижение);
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Александр Шевченко (нардеп, субъект выдвижения - партия "УКРОП");
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Роман Насиров (экс-глава ГФС, самовыдвижение);
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Юрий Бойко (нардеп, самовыдвижение);
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Олег Ляшко (нардеп, субъект выдвижения - "Радикальная партия Олега Ляшко");
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Аркадий Корнацкий (нардеп, самовыдвижение);
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Александр Вилкул (нардеп, субъект выдвижения - "Оппозиционный блок - партия мира и развития");
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Юлия Тимошенко (нардеп, субъект выдвижения - "Всеукраинское объединение "Батькивщина");
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Дмитрий Добродомов (нардеп, субъект выдвижения - "Общественное движение "Народный контроль");
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Александр Мороз (пенсионер, субъект выдвижения - "Социалистическая партия Александра Мороза");
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Илья Кива (субъект выдвижения - Социалистическая партия Украины);
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Руслан Кошулинский (субъект выдвижения - Всеукраинское объединение "Свобода");
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Александр Данилюк (самовыдвижение).
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Сергей Тарута (нардеп, субъект выдвижения - партия "Основа").
Фото: Facebook кандидатов
Кроме того, ЦИК предоставил разрешение 129 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах.
ЦИК отказал в регистрации 12 лицам
Центризбирком дважды отказывал в регистрации правозащитнику из Броваров (Киевская область) Владимиру Ратушу, поскольку представленные им документы не соответствовали требованиям избирательного законодательства. В частности, Ратуш не предоставил справку о внесении на специальный счет ЦИК денежного залога в 2,5 млн гривен.
Кроме того, из-за несоответствия требованиям избирательного законодательства ЦИК отказал в регистрации самовыдвиженцам:
- Виталию Велидченко,
- Сергею Фаренюку,
- Владимиру Василенко,
- Юрию Боярскому,
- Петру Рекало,
- Константину Черкасову,
- Александру Приданову,
- Виктору Лебединцу,
- Александру Ковальчуку,
- Владимиру Блащуку,
- Денису Потапову.
Регистрация кандидатов продолжается
В настоящее время регистрация кандидатов продолжается. Как известно документы в ЦИК для регистрации кандидатами также подали:
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Владимир Зеленский (партия "Слуга народа");
- Инна Богословская (самовыдвижение);
- Петр Симоненко (лидер Компартии Украины);
- Игорь Смешко (экс-глава СБУ);
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Юрий Деревянко (нардеп, партия "Воля");
- Александр Соловьев (лидер партии "Розумна сила");
- Николай Габер (лидер "Патриотической партии Украины");
- Дмитрий Касьяненко (управляющий партнер Юридической компании Касьяненко и партнеры);
- Василий Чупей;
- Евгений Андрухив.
Фото: скриншоты соцсетей
Кроме того, о намерении баллотироваться заявляли Роман Бессмертный, нардеп Надежда Савченко. Также об участии в выборах вчера, 29 января 2019 года, объявил действующий президент Петр Порошенко.
Отметим, в интервью РБК-Украина глава Центризбиркома Татьяна Слипачук отметила, что бюджет выборов сформировали из расчета участия в выборах в конечном итоге 25 кандидатов.