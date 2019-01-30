Всі кандидати на посаду президента України 2019: список

ЦВК вже зареєструвала 23 кандидати

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины уже зарегистрировала 23 кандидата на пост президента Украины, которые будут принимать участие в выборах-2019. Подробнее о ходе регистрации - в материале РБК-Украина.

Как известно, регистрация кандидатов началась 31 декабря 2018 года и продлится до 3 февраля 2019 года включительно. После получения документов от кандидата у ЦИК есть 5 дней, чтобы принять решение относительно его регистрации. Таким образом, регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.

ЦИК зарегистрировал 23 кандидата

Первого кандидата в президенты ЦИК зарегистрировал 4 января 2019 года, им стал президент благотворительной организации "Успешная Украина" Игорь Шевченко. На данный момент уже зарегистрированы 23 кандидата, среди которых 12 народных депутатов. Восемь кандидатов идут на выборы как самовыдвиженцы, остальные - от партий.

В настоящее время зарегистрированными кандидатами в президенты являются:

Фото: Facebook кандидатов

Кроме того, ЦИК предоставил разрешение 129 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах.

ЦИК отказал в регистрации 12 лицам

Центризбирком дважды отказывал в регистрации правозащитнику из Броваров (Киевская область) Владимиру Ратушу, поскольку представленные им документы не соответствовали требованиям избирательного законодательства. В частности, Ратуш не предоставил справку о внесении на специальный счет ЦИК денежного залога в 2,5 млн гривен.

Кроме того, из-за несоответствия требованиям избирательного законодательства ЦИК отказал в регистрации самовыдвиженцам:

Виталию Велидченко, Сергею Фаренюку, Владимиру Василенко, Юрию Боярскому, Петру Рекало, Константину Черкасову, Александру Приданову, Виктору Лебединцу, Александру Ковальчуку, Владимиру Блащуку, Денису Потапову.

Регистрация кандидатов продолжается

В настоящее время регистрация кандидатов продолжается. Как известно документы в ЦИК для регистрации кандидатами также подали:

Владимир Зеленский (партия "Слуга народа"); Инна Богословская (самовыдвижение); Петр Симоненко (лидер Компартии Украины); Игорь Смешко (экс-глава СБУ); Юрий Деревянко (нардеп, партия "Воля"); Александр Соловьев (лидер партии "Розумна сила"); Николай Габер (лидер "Патриотической партии Украины"); Дмитрий Касьяненко (управляющий партнер Юридической компании Касьяненко и партнеры); Василий Чупей; Евгений Андрухив.

Фото: скриншоты соцсетей

Кроме того, о намерении баллотироваться заявляли Роман Бессмертный, нардеп Надежда Савченко. Также об участии в выборах вчера, 29 января 2019 года, объявил действующий президент Петр Порошенко.

Отметим, в интервью РБК-Украина глава Центризбиркома Татьяна Слипачук отметила, что бюджет выборов сформировали из расчета участия в выборах в конечном итоге 25 кандидатов.