ЦВК не зареєструвала Симоненка кандидатом

Фото: Петро Симоненко (УНІАН)

Рішення було прийнято одноголосно

Централь виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатом на пост президента Петру Симоненку. Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні комісії 2 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови комісії Тетяни Сліпачук, рішення про відмову було прийнято 16 членами комісії одноголосно.

"Питання реєстрації кандидатом на пост президента Симоненка Петра Миколайовича. Прошу голосувати щодо проекту постанови. Затверджено одноголосно", - повідомила Сліпачук.

За словами члена ЦВК Євгенія Радченко, Симоненко висувався від Комуністичної партії. Він наголосив, що в Україні заборонена пропаганда та символіка Комуністичної партії.

"Так, ЦВК відмовляє в реєстрації кандидатом на пост президента України в разі висування від партії, яка здійснює пропаганду комуністичного та\або націонал-соціалістичного, нацистського тоталітарних режимів, їх символіки та щодо якої установлено Кабміном порядку прийнято рішення про невідповідність їх діяльністі закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", - заявив Радченко

Раніше повідомлялось, що 29 січня лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко подав документи у ЦВК.

Нагадаємо, міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Симоненко може виставити свою кандидатуру на вибори президента тільки як самовисуванець. За його словами, Комуністична партія України не має права висувати кандидатів на пост президента.