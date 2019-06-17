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Гройман ініціює створення Фонду майбутнього в Україні

Новини » Політика    17.06.2019 - 01:28
Гройман ініціює створення Фонду майбутнього в Україні
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Україна)

Гроші із Фонда підуть на різні соціальні програми

Прем’єр Володимир Гройсман ініціює створення Фонду майбутнього – фонду коштів, які стануть основою фінансування соціальних програм.Про це він заявив у неділю в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Гройсман зазначив, що хоче створити Державний фонд майбутнього, куди будуть направлені кошти від копалень, приватизації, детінізації.

"Сюди мають бути залучені бути кошти від монополій, олігархів", - сказав Гройсман.

За його словами, гроші підуть на навчання дітей, а також вирішення інших проблем.

"Такі фонди створені в розвинутих країнах. І я хотів би, аби такий фонд був створений в Україні", - додав прем’єр.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив невідкладно вжити заходів для забезпечення питною водою жителів Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 14 червня скасував виділення коштів на аудит державного концерну "Укроборонпром".

 

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