Ракеты к Patriot и не только. США объявили новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине вооружение в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома , руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и пресс-службу Пентагона.

В тексте указано, что Байден дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену выделить 400 млн долларов на нужды Украины.

При этом на сайте Белого дома не указывается, какое вооружение будет передано Украине.

Отметим, что это уже второй пакет военной помощи Украине от США после того, как Конгресс выделил на это деньги в конце апреля.

Что вошло в пакет помощи

По словам Ермака, Украина получит от США ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, технику и прочее.

Обновлено 20:26

В Пентагоне уточнили, что в пакет на 400 млн долларов вошли: