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Ракеты к Patriot и не только. США объявили новый пакет военной помощи Украине

Вашингтон , Пятница 10 мая 2024 19:16
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Ракеты к Patriot и не только. США объявили новый пакет военной помощи Украине Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине вооружение в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и пресс-службу Пентагона.

В тексте указано, что Байден дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену выделить 400 млн долларов на нужды Украины.

При этом на сайте Белого дома не указывается, какое вооружение будет передано Украине.

Отметим, что это уже второй пакет военной помощи Украине от США после того, как Конгресс выделил на это деньги в конце апреля.

Что вошло в пакет помощи

По словам Ермака, Украина получит от США ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, технику и прочее.

Обновлено 20:26

В Пентагоне уточнили, что в пакет на 400 млн долларов вошли:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  • дополнительные боеприпасы для NASAMS;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;
  • дополнительные HIMARS и боеприпасы;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • бронетранспортеры M113;
  • машины с защитой от мин и засад (MRAP);
  • прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • ракеты с оптическим наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;
  • боеприпасы и оборудование для расчистки препятствий;
  • прибрежные и речные патрульные катера;
  • средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
  • запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Первый пакет от США после паузы

Напомним, недавно Конгресс США принял закон, который предусматривает выделение более 60 млрд долларов на помощь Украине. В частности, средства предназначены для поставок украинским военным оружия.

До этого помощь Украине от США в течение нескольких месяцев была приостановлена, поскольку на это закончилось финансирование.

Сразу же после решения Конгресса президент США Джо Байден анонсировал первый после довольно длительного перерыва пакет военной помощи Украине. Позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в пакет вошли дальнобойные ракеты ATACMS, о которых Киев давно просил у Вашингтона.

Общая стоимость вооружения, которое вошло в пакет, составило миллиард долларов.

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