Канадская компания Roshel планирует развернуть производство бронетехники в Украине
Канадский производитель бронемашин Roshel планирует развернуть производство на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Романа Шимонова в интервью Defense Archives.
"Мы на завершающей стадии планирования локализации части нашего производства в Украине", - сказал Шимонов.
Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в компанию устроилось более 200 беженцев из Украины. За время работы они получили необходимый опыт и стремятся вернуться домой, чтобы продолжить работу уже там.
Гендиректор компании добавил, что уже сейчас в Украине работает несколько сервисных центров, обслуживающих бронемашины Roshel, используемые Силами обороны. Не исключено, что именно на базе одного из таких центров и будет развернуто частичное производство бронемашин.
"Мы активно работаем в три смены и продолжаем усилия для поддержки Украины. Продолжающаяся война требует значительного количества транспортных средств для обеспечения защиты и мобильности привлеченных сил. Мы стремимся максимально удовлетворить эти потребности, и наши темпы производства будут соответствовать контрактам и поддержке, которую мы получаем от стран-доноров и украинского правительства", - отметил Шимонов.
Что известно о компании Roshel
Компания Roshel Smart Armored Vehicles - один из крупнейших производителей бронированной техники для коммерческих и правительственных организаций в Северной Америке. Штаб-квартира компании находится в Брамптоне, Канада.
Среди заказчиков Roshel Министерство внутренней безопасности США, Госдеп США, NASA, Служба таможенной и пограничной службы США, Национальная оборона (Канада) и другие.
Напомним, в декабре прошлого года мы сообщали, что канадский производитель бронетехники Roshel передал Украине уже тысячу бронеавтомобилей Senator.
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