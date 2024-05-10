Канадская компания Roshel планирует развернуть производство бронетехники в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Романа Шимонова в интервью Defense Archives .

"Мы на завершающей стадии планирования локализации части нашего производства в Украине", - сказал Шимонов.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в компанию устроилось более 200 беженцев из Украины. За время работы они получили необходимый опыт и стремятся вернуться домой, чтобы продолжить работу уже там.

Гендиректор компании добавил, что уже сейчас в Украине работает несколько сервисных центров, обслуживающих бронемашины Roshel, используемые Силами обороны. Не исключено, что именно на базе одного из таких центров и будет развернуто частичное производство бронемашин.

"Мы активно работаем в три смены и продолжаем усилия для поддержки Украины. Продолжающаяся война требует значительного количества транспортных средств для обеспечения защиты и мобильности привлеченных сил. Мы стремимся максимально удовлетворить эти потребности, и наши темпы производства будут соответствовать контрактам и поддержке, которую мы получаем от стран-доноров и украинского правительства", - отметил Шимонов.