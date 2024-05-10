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Правительство выделило на нужды ГУР почти 750 млн гривен из резервного фонда

Украина, Пятница 10 мая 2024 21:50
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Правительство выделило на нужды ГУР почти 750 млн гривен из резервного фонда Архивное фото: правительство выделило на нужды ГУР почти 750 млн гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины сегодня, 10 мая, решило выделить дополнительные средства Главному управлению разведки Минобороны. Деньги взяли из резервного фонда.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Отмечается, что сегодня правительство решило выделить дополнительные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Речь идет о финансовой помощи в размере 749,7 млн гривен за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Мельничук отметил, что эти деньги нужны для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства.

Деятельность ГУР во время войны

Главное управление разведки проводит аналитическую работу, но также занимается операциями военного характера.

К примеру, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что украинские морские дроны Magura V5 нанесли ущерб Черноморскому флоту России на 500 млн долларов. За этими атаками обычно стоят бойцы ГУР.

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