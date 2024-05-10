Правительство выделило на нужды ГУР почти 750 млн гривен из резервного фонда

Правительство Украины сегодня, 10 мая, решило выделить дополнительные средства Главному управлению разведки Минобороны. Деньги взяли из резервного фонда.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

Мельничук отметил, что эти деньги нужны для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства.

Речь идет о финансовой помощи в размере 749,7 млн гривен за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Отмечается, что сегодня правительство решило выделить дополнительные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Деятельность ГУР во время войны

Главное управление разведки проводит аналитическую работу, но также занимается операциями военного характера.

К примеру, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что украинские морские дроны Magura V5 нанесли ущерб Черноморскому флоту России на 500 млн долларов. За этими атаками обычно стоят бойцы ГУР.

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