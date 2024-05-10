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Italian Open: Ястремская пробилась в третий раунд, Калинина прошла на отказ Цуренко

Рим, Пятница 10 мая 2024 18:35
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Italian Open: Ястремская пробилась в третий раунд, Калинина прошла на отказ Цуренко Фото: Даяна Ястремская одолела Лауру Зигемунд (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина завоевали места в третьем круге престижных соревнований в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд

Ястремская – Зигемунд – 2:1 (4:6, 7:5, 6:2)

Цуренко – Калинина – 0:0 (0:2, отказ)

Опытная немецкая теннисистка завладела инициативой со старта встречи. В первом же гейме она оформила брейк и завоевала стратегическое преимущество. В середине сета соперницы обменялись очками на чужих подачах. А потом Зигемунд хладнокровно закрыла сет на своей.

Вторая партия стартовала с брейков. Ястремская смогла ответить на два пункта немки одним. Однако под занавес сета отечественная теннисистка ответила Зигемунду взаимностью и сравняла счет (5:5). А дальше украинка взяла свою подачу и неожиданно "под ноль" чужую и сравняла счет за партиями.

В третьем сете 36-летней немецкой теннисистки хватило только на первую часть. Зигемунд даже оформила один брейк, на который Ястремская впоследствии ответила тремя. В конце концов, украинка смогла почти в 3-часовом поединке склонить чашу весов на свою сторону.

Зато Калинина провела на корте всего 16 минут. Она выиграла два гейма у соотечественницы Цуренко, а затем оппонентка решила не продолжать борьбу. В следующем раунде Ястремская встретится с победительницей противостояния американки Волынец и белоруски Соболенко, а Калинина сыграет против Марии Саккари из Греции.

К слову, украинка Костюк поднялась в топ-20 рейтинга WTA впервые в карьере.

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Теннис Даяна Ястремская
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