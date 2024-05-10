Сколько мирных украинцев погибло в апреле из-за агрессии России: данные ООН
В результате российской агрессии в Украине только за апрель погибло по меньшей мере 129 гражданских. Также сотни человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций (ООН).
Как отметили в ООН, Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине фиксирует высокий уровень жертв среди мирного населения в результате боевых действий возле линии фронта.
"В апреле 2024 года в Украине погибли по меньшей мере 129 мирных жителей и 574 были ранены", - сказано в сообщении.
Также в ООН добавили, что число раненых значительно растет уже второй месяц подряд.
При этом, по данным Организации, в апреле было зафиксировано 34 российских удара по объектам энергетической инфраструктуры и 13 таких случаев в оккупации, в том числе и те, которые связаны с Запорожской АЭС.
Удары россиян
Напомним, российские оккупанты регулярно наносят массированные удары по Украине при помощи ракет и дронов. Они целятся по объектам гражданской инфраструктуры, поэтому часто гибнут и получают ранения мирные жители.
Больше всего от атак страдают те населенные пункты, которые находятся возле линии фронта. Враг ежедневно убивает мирных жителей Херсонской, Харьковской и других прифронтовых областей.
В частности, сегодня, 10 мая, под атаками находились пограничные населенные пункты Харьковской области. Там было известно о двух погибших и раненых.
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