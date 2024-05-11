Часть вооружения с предыдущего пакета помощи США уже на позициях ВСУ, - Белый дом

Соединенные Штаты обеспечили передачу на позиции украинских военных большую часть вооружений из предыдущего оборонного пакета помощи, который был объявлен сразу после долгожданного выделения финансирования.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Кое-что из первого пакета оборонной помощи, который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, некоторые из этих вещей уже находятся в распоряжении бойцов ВСУ", - заявил Кирби.

По его словам, он не в праве из соображений оперативной безопасности сообщать, какое именно вооружение уже направлено в Украину, а какое еще находится на пути в страну, которая защищается от агрессии РФ.

При этом спикер Белого дома признал, что ускорить доставку позволило расположение многих пунктов военной помощи на складах США и НАТО в Европе.