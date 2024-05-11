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Часть вооружения с предыдущего пакета помощи США уже на позициях ВСУ, - Белый дом

Суббота 11 мая 2024 02:51
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Часть вооружения с предыдущего пакета помощи США уже на позициях ВСУ, - Белый дом Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты обеспечили передачу на позиции украинских военных большую часть вооружений из предыдущего оборонного пакета помощи, который был объявлен сразу после долгожданного выделения финансирования.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Кое-что из первого пакета оборонной помощи, который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, некоторые из этих вещей уже находятся в распоряжении бойцов ВСУ", - заявил Кирби.

По его словам, он не в праве из соображений оперативной безопасности сообщать, какое именно вооружение уже направлено в Украину, а какое еще находится на пути в страну, которая защищается от агрессии РФ.

При этом спикер Белого дома признал, что ускорить доставку позволило расположение многих пунктов военной помощи на складах США и НАТО в Европе.

Что предшествовало

Напомним, недавно Конгресс США принял закон, который предусматривает выделение более 60 млрд долларов на помощь Украине. В частности, средства предназначены для поставок украинским военным оружия.

Сразу же после решения Конгресса президент США Джо Байден анонсировал первый после довольно длительного перерыва пакет военной помощи Украине. Позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в пакет вошли дальнобойные ракеты ATACMS, о которых Киев давно просил у Вашингтона. Общая стоимость вооружения, которое вошло в пакет, составила миллиард долларов.

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