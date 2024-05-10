Байден "ударит" по Китаю новыми пошлинами на электромобили и солнечные панели, - Reuters

Президент США Джо Байден собирается на следующей неделе объявить о новых пошлинах в отношении товаров из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание отмечает, что Байден нацелился на стратегический сектор Китая и планирует повысить пошлины на электромобили.

Источники указывают, что это произойдет во вторник, а президент Байден сохранит уже действующие пошлины, которые ранее вводил его предшественник Дональд Трамп. Кроме электромобилей Байден "ударит" пошлинами по полупроводникам, солнечному оборудованию и медицинским товарам.

"При пересмотре так называемых тарифов по разделу 301 администрация Байдена сосредоточила внимание на отраслях, которые, по ее словам, относятся к стратегической конкурентоспособности и сфере национальной безопасности", - пишет Reuters.