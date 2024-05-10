Байден "ударит" по Китаю новыми пошлинами на электромобили и солнечные панели, - Reuters
Президент США Джо Байден собирается на следующей неделе объявить о новых пошлинах в отношении товаров из Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание отмечает, что Байден нацелился на стратегический сектор Китая и планирует повысить пошлины на электромобили.
Источники указывают, что это произойдет во вторник, а президент Байден сохранит уже действующие пошлины, которые ранее вводил его предшественник Дональд Трамп. Кроме электромобилей Байден "ударит" пошлинами по полупроводникам, солнечному оборудованию и медицинским товарам.
"При пересмотре так называемых тарифов по разделу 301 администрация Байдена сосредоточила внимание на отраслях, которые, по ее словам, относятся к стратегической конкурентоспособности и сфере национальной безопасности", - пишет Reuters.
США пытаются сдержать развитие Китая
США не первый год проводят политику ограничения потока технологий в Китай. Это связано с опасениями, что Пекин сможет самостоятельно создавать высокотехнологичное оружие.
На днях Reuters писало, что администрация президента США Джо Байдена готовится ограничить доступ Китая в передовые модели искусственного интеллекта.
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