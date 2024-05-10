Мощная магнитная буря накроет Землю: даты ударов и как уберечься

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Watchers .

Что известно об этой магнитной буре

Прогнозируется, что три вспышки, произошедшие на Солнце 8 и 9 мая, объединятся в одну и столкнутся с Землей. Ученые называют такие выбросы "каннибальскими".

После этого удара наступит вспышка, которая произошла на Солнце 8 мая. Четвертый выброс образовался во время солнечной вспышки 9 мая. Он также приближается к Земле и ожидается через 2-3 дня, что еще больше усугубит уже сложные условия.

Однако это еще не конец. 9 мая произошла еще одна солнечная вспышка класса X. По всей вероятности, этот выброс также направляется к Земле.

Кто может страдать от магнитной бури

Ученые уже провели немало исследований относительно влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека. Некоторые из них подтверждают взаимосвязь между самочувствием людей и магнитными бурями. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Самые частые жалобы:

Головные боли, мигрень

Слабость, усталость

Сильная сонливость днем и бессонница ночью

Туман в голове, нарушение концентрации

Головокружение

Быстрая утомляемость

Обострение хронических заболеваний

Проблемы с сердцем и АД

Как уменьшить влияние магнитной бури на здоровье

Медики дают на такие дни общие рекомендации и советуют больше отдыхать, не перенапрягаться и следить за своим здоровьем. А именно: