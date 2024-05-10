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Венгрия обвинила страны НАТО в "огромных шагах к войне"

Пятница 10 мая 2024 21:25
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Венгрия обвинила страны НАТО в "огромных шагах к войне" Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Венгрии недовольны позицией стран НАТО насчет помощи Украине. Будапешт считает, что Альянс "движется к войне огромными шагами".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Он рассказал, что Венгрия не будет участвовать ни в фонде НАТО для Украины на 100 млрд евро, ни в планах Альянса координировать военную помощь Украине и обучение украинских солдат.

"НАТО пересекла свои собственные красные линии и делает огромные шаги в сторону войны, тогда как прямая конфронтация будет сопряжена с риском начала Третьей мировой войны", - заявил Сийярто.

Он добавил, что страны НАТО считают войну в Украине своей войной. Такая идея противоположна позиции Будапешта.

"Те, кто считает, что это наша война, поддерживают продолжение война до победы Украины", - считает министр.

По его мнению, "единственный реалистичный путь" завершения войны - дипломатия.

Скандальная позиция Венгрии

Отметим, что Венгрия уже два года полномасштабной войны в Украине отказывается предоставлять украинским защитникам военную помощь. В то же время Будапешт продолжает дипломатические и экономические отношения с Москвой.

Венгерские чиновники, в том числе премьер Виктор Орбан, выступают против передачи Украине оружия.

В конце января Сийярто обещал, что военную помощь не будут оказывать и в будущем.

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