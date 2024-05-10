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НМТ-2024. Когда и как зарегистрироваться на дополнительную сессию

Пятница 10 мая 2024 21:07
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НМТ-2024. Когда и как зарегистрироваться на дополнительную сессию Иллюстративное фото: абитуриенты могут зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские абитуриенты в 2024 году будут сдавать Национальный мильтипредметный тест. Они могут зарегистрироваться на дополнительную сессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дії".

"Если имели уважительные причины и не смогли зарегистрироваться на национальный мультитест или получили отказ при регистрации. Для вас хорошие новости – открыли дополнительную сессию", – говорится в сообщении.

Для этого необходимо создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) в Дії.

Распространить там свои данные с ID-карты или загранпаспорта – они подтянутся автоматически, не нужно будет заполнять их вручную.

Далее нужно просто заполнить форму и ввести контакты для связи, выбрать предметы и место прохождения мультитеста.

Обратите внимание пользователи, которые создали кабинет раньше, однако получили отказ – должны дополнить необходимые данные в уже созданном кабинете.

Дополнительная регистрация продлится с 10 по 15 мая 2024 года.

Подробно о том, как в этом году будет проходить НМТ и что необходимо для абитуриентов - читайте в материале РБК-Украина.

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