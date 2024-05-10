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США сегодня объявят новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов: детали от Politico

Пятница 10 мая 2024 17:35
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США сегодня объявят новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов: детали от Politico Фото: США сегодня анонсируют новую помощь Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 10 мая, Соединенные Штаты Америки анонсируют новый пакет военной помощи Украине в размере 400 млн. долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Информацию о новом пакете военной помощи Украине раскрыли двое американских чиновников. Согласно данным издания, как и упоминалось выше, размер военной помощи составит 400 млн долларов. Пакет будет включать вооружение, которое уже есть на складах США, а именно:

  • новые ракеты Patriot;
  • зенитные ракеты Stringer;
  • боевые машины Bradley;
  • бронированные военные автомобили MRAP;
  • противотанковые комплексы Javelin и другое вооружение.

Помощь Украине от США

Стоит напомнить о том, что только недавно глава Белого дома Джо Байден подписал закон, который предусматривает выделение на помощь Украине более 60 млрд долларов. Перед этим законопроект долгое время находился на рассмотрении в Палате представителей, поскольку обе партии не могли достичь консенсуса вокруг вопроса границ Штатов и Мексики. Позже спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон инициировал рассмотрение четырех законопроектов, которые предусматривали помощь союзникам США отдельно.

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, главными потребностями наших бойцов сейчас являются:

  • артиллерия калибра 155 мм;
  • дальнобойное оружие;
  • системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также только вчера, 9 мая, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты планируют объявить о новой поставке оружия Украине в ближайшие недели.

Подробнее о том, какую помощь Украина получала от Штатов на протяжении войны с Россией - в материале РБК-Украина.

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