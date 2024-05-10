Не только школы. В Харькове под землей откроют операционные и реанимационные отделения
В Харькове появятся операционные и реанимационные помещения под землей. Для этого власти сотрудничают с Министерством здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
По его словам, реанимационные и операционные отделения будут созданы на базе ряда медицинских учреждений города Харькова.
"Мы работаем вместе с Министерством здравоохранения по созданию реанимационных и операционных под землей на базе наших лечебных учреждений", - сообщил мэр.
Кроме этого, в городе продолжат расширять сеть подземных учреждений культуры. Терехов сообщил, что в городе уже работают заведения, которые показывают спектакли под землей.
"И мы масштабируем этот опыт. Потому что есть запрос на спектакли, на живое общение в безопасном пространстве. Важно, чтобы культурная жизнь не останавливалась", - отметил мэр города.
Что еще в Харькове работает под землей
Часть заведений в Харькове стала работать под землей из-за угрозы ракетных ударов по городу. К примеру недавно в Харькове завершили строительство первой в мире подземной школы.
Также в областном центре открыли первый сервисный центр в Украине, расположенный под землей.
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