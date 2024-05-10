ua en ru
Пт, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беларусь строит военную базу в Осиповичах, там могут хранить ядерное оружие, - NYT

Пятница 10 мая 2024 19:24
UA EN RU
Беларусь строит военную базу в Осиповичах, там могут хранить ядерное оружие, - NYT Фото: Беларусь строит военную базу в Осиповичах, там могут хранить ядерное оружие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В белорусском городе Осиповичи, расположенном в около 190 километрах от границы с Украиной, строят военную базу. Возможно, там будут хранить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times (NYT).

В начале прошлого года российский диктатор Владимир Путин уже упоминал о том, что вскоре Россия завершит строительство "специального хранилища для тактического ядерного оружия" в Беларуси.

Беларусь строит военную базу в Осиповичах, там могут хранить ядерное оружие, - NYT

Фото: карта google (google maps)

Вышеупомянутая площадка расположена в 120 милях (193 километрах) от украинской границы на военном складе рядом с городом Осиповичи. Недавно там были построены сооружения, которые имеют особенности, присущие ядерным хранилищам на базах внутри России. Как пример, зона с высоким уровнем безопасности, которая окружена тремя слоями ограждения в дополнение к существующему периметру безопасности всей базы. Также отмечается грузовая площадка, которая соединена со скрытым подземным бункером советских времен.

"Поскольку ядерные программы очень засекречены, вполне возможно, что в Беларуси есть и другие места, где Россия хранит боеголовки - и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичах, хотя все указывает на обратное", - отмечает NYT.

В частности площадка расположена в том же городе, что и белорусские ракеты "Искандер", которые, в свою очередь, могут быть использованы для запуска ядерных или обычных боеголовок.

В 2023 году на военной базе также появились новые заборы, была реконструирована крытая территория и эстакада для загрузки грузовиков. Реконструкции также соответствуют структурам, которые можно увидеть на других бывших советских ядерных хранилищах.

По словам бывшего сотрудника Пентагона по уменьшению оборонной угрозы, конструкции на военной базе напоминают ему российские хранилища ядерных боеголовок, которые он видел лично.

В том же числе издание добавляет, что площадка защищена системой противовоздушной обороны.

Российское ядерное оружие в Беларуси

В прошлом году министр обороны России и его белорусский коллега подписали соглашение о размещении тактического ядерного оружия (ТЯЗ) России в Беларуси. Также страна-террорист передала своему союзнику ракетные комплексы "Искандер-М", которые способны запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

В частности, недавно Александр Лукашенко, вслед за Россией, заявил о проведении проверки средств-носителей ТЯЗ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь
NEWS
Что происходит в Харьковской области и где идут бои: карта "серых зон"
Что происходит в Харьковской области и где идут бои: карта "серых зон"
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче