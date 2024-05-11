Связаны с РФ и угрожают госбезопасности: Белый дом ввел санкции против компаний из Китая

Правительство США внесло 37 китайских компаний в свой санкционный список, ссылаясь на соображения национальной безопасности, причем 11 компаний были обвинены в связях с шпионским воздушным шаром, который в прошлом году пролетал над Соединенными Штатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Компаниям, исследовательским институтам и другим организациям, включенным в список, запрещено вести бизнес с американскими фирмами, и они должны получить одобрение Министерства торговли, прежде чем получать от них товары и технологии.

По данным ведомства, из 37 организаций 22 компании были внесены в список за их связи с усилиями Китая по совершенствованию квантовых технологий, а также за приобретение или стремление приобрести товары американского происхождения для повышения квантовых возможностей страны.

Кроме того, некоторые из них также связаны с достижениями в ядерной программе Китая или были вовлечены в экспорт контролируемых товаров в Россию с начала ее вторжения в Украину.

"Сегодняшние действия являются еще одним шагом в решении проблем, связанных с Китайской Народной Республикой и ее военной модернизацией", - заявил заместитель министра торговли Алан Эстевес.

Он сказал, что Соединенные Штаты должны сохранять бдительность, блокируя таким организациям доступ к американским технологиям, которые могут быть использованы для подрыва их национальной безопасности.

Китай заявил, что "решительно выступает против" последнего шага, предпринятого Соединенными Штатами, и предупредил, что "примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний".