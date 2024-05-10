Генштаб Эстонии назвал направление в Украине, где россияне сосредоточили свои основные силы

Об этом заявил Генштаб Сил обороны Эстонии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Отмечается, что оккупанты продолжают вести попытки по окружению и захвату населенного пункта Часов Яр, где имеют определенный успех. В Генштабе сообщили, что россияне сосредоточили здесь около 20 тысяч оккупантов.

В то же время военные отмечают, что на южной линии фронта в Запорожской области сохраняется низкая интенсивность боев и существенных изменений не наблюдается. В Генштабе добавили, что ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.

Оценка обстановки возле Харькова и Сум

Генштаб Эстонии сообщает, что в настоящее время осуществляется формирование северной группировки войск, но их численности недостаточно для захвата населенных пунктов Харьков или Сумы.

"Однако это не исключает мелкомасштабных атак или попыток взять под контроль эти населенные пункты", - добавили военные.

В Эстонии отметили, что для достижения своих целей россияне будут оказывать моральное давление и пытаться обострить боевую усталость украинцев и западных стран.

Проблемы с энергоинфраструктурой

Также Генштаб Эстонии отметил, что российские войска продолжают террористические бомбардировки гражданского населения Украины в приграничных районах и осуществляют глубокие удары по основным населенным пунктам и энергетическим объектам.

"Это является серьезной проблемой, поскольку электричество необходимо гражданскому населению для обеспечения водоснабжения и функционирования больниц", - пояснили военные.

Также они отметили, что Украина продолжает наносить глубокие удары по военным объектам в Крыму и нефтеперерабатывающим комплексам на территории России.