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Фотографировал корабли. В Греции сотрудника консульства Турции осудили за шпионаж

Суббота 11 мая 2024 01:53
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Фотографировал корабли. В Греции сотрудника консульства Турции осудили за шпионаж Фото: в Греции сотрудника консульства Турции осудили за шпионаж (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Апелляционный суд Греции приговорил бывшего сотрудника турецкого консульства к пяти годам заключения по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что гражданин Греции, работавший в консульстве Турции на острове Родос, был арестован в 2020 году. Он отрицал какие-либо правонарушения, а МИД Турции осудило арест, заявив, что он нарушает права тогдашнего консульского чиновника.

Кроме того, обвинительный судебный приговор вынесли еще одному греку, который работал поваром на пассажирском судне, что ходило по линии Родос-Кастелоризо. До ареста эти двое подозреваемых находились под наблюдением в течение нескольких месяцев. Полиция Греции обвинила их в фотографировании передвижений греческих вооруженных сил в Эгейском море.

Взаимоотношения Греции и Турции

Между Грецией и Турцией существуют давние споры и конфликты, начиная от разделенного острова Кипр и заканчивая правами на разведку месторождений нефти и газа в Эгейском и Средиземном морях.

В декабре прошлого года обе страны согласились перезагрузить свои отношения, разработав дорожную карту, призванную открыть новую эру более тесных связей между ними.

Кроме того, на протяжении последних лет в ЕС наблюдается наплыв мигрантов из стран Африки и Азии, которые попадают в Европу преимущественно через Турцию и Грецию. Мигранты переправляются на приграничные греческие острова на надувных лодках и других плавсредствах при бездействии турецкой береговой службы.

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