Фотографировал корабли. В Греции сотрудника консульства Турции осудили за шпионаж

Апелляционный суд Греции приговорил бывшего сотрудника турецкого консульства к пяти годам заключения по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Кроме того, обвинительный судебный приговор вынесли еще одному греку, который работал поваром на пассажирском судне, что ходило по линии Родос-Кастелоризо. До ареста эти двое подозреваемых находились под наблюдением в течение нескольких месяцев. Полиция Греции обвинила их в фотографировании передвижений греческих вооруженных сил в Эгейском море.

Сообщается, что гражданин Греции, работавший в консульстве Турции на острове Родос, был арестован в 2020 году. Он отрицал какие-либо правонарушения, а МИД Турции осудило арест, заявив, что он нарушает права тогдашнего консульского чиновника.

Взаимоотношения Греции и Турции

Между Грецией и Турцией существуют давние споры и конфликты, начиная от разделенного острова Кипр и заканчивая правами на разведку месторождений нефти и газа в Эгейском и Средиземном морях.

В декабре прошлого года обе страны согласились перезагрузить свои отношения, разработав дорожную карту, призванную открыть новую эру более тесных связей между ними.

Кроме того, на протяжении последних лет в ЕС наблюдается наплыв мигрантов из стран Африки и Азии, которые попадают в Европу преимущественно через Турцию и Грецию. Мигранты переправляются на приграничные греческие острова на надувных лодках и других плавсредствах при бездействии турецкой береговой службы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.