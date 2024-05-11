Израиль, возможно, нарушил международное право в войне против ХАМАС, – отчет Госдепа США

В долгожданном отчете Государственного департамента США говорится, что Израиль, возможно, нарушил международное право в войне против ХАМАС, однако "характер конфликта в Газе усложняет оценку или получение убедительных выводов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Будет "разумным оценить", что американское оружие "использовалось израильскими силами безопасности с 7 октября в случаях, несовместимых с международным гуманитарным правом или установленной лучшей практикой для уменьшения ущерба гражданскому населению", говорится в отчете.

Однако отмечается, что "характер конфликта в Газе усложняет оценку или получение убедительных выводов по отдельным инцидентам". Департамент обращает внимание, что Израиль столкнулся с "чрезвычайным военным вызовом", поскольку боевики ХАМАС использовали палестинцев как "живой щит".

В Госдепартаменте также заявили, что ситуация с доступом гуманитарной помощи в Сектор Газа все еще "недостаточна", но улучшилась.

Вместе с тем, в отчете говорится, что "на данный момент мы не считаем, что израильское правительство запрещает или иным образом ограничивает транспортировку или доставку гуманитарной помощи США" в соответствии с американским Законом об иностранной помощи.

Отчет был направлен в Конгресс США, некоторые законодатели которого от Демократической партии давили на администрацию президента Джо Байдена, чтобы она приостановила поставки военной помощи Израилю.