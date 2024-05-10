В НАТО считают, что у России нет ни намерения, ни возможности напасть на страны Альянса

В настоящее время у России нет ни намерения, ни возможности напасть ни на одну из стран НАТО.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 .

По его словам, сейчас "у России нет ни намерения, ни возможности военно атаковать какую-либо страну НАТО, но против Альянса развязана тотальная гибридная война".

"Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства. Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности. Поэтому я могу сказать одно: слава богу, что мы в НАТО", - отметил Джоане.

Он также добавил, что сейчас НАТО находится в процессе адаптации и трансформации, как никогда раньше за последние десятилетия, в том числе в оборонных планах и путем увеличения военного производства.