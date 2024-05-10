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В НАТО считают, что у России нет ни намерения, ни возможности напасть на страны Альянса

Пятница 10 мая 2024 22:18
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В НАТО считают, что у России нет ни намерения, ни возможности напасть на страны Альянса Фото: заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане (nato.int)
Автор: Татьяна Степанова

В настоящее время у России нет ни намерения, ни возможности напасть ни на одну из стран НАТО.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

По его словам, сейчас "у России нет ни намерения, ни возможности военно атаковать какую-либо страну НАТО, но против Альянса развязана тотальная гибридная война".

"Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства. Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности. Поэтому я могу сказать одно: слава богу, что мы в НАТО", - отметил Джоане.

Он также добавил, что сейчас НАТО находится в процессе адаптации и трансформации, как никогда раньше за последние десятилетия, в том числе в оборонных планах и путем увеличения военного производства.

НАТО готовится к конфликту с Россией

Напомним, в январе немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, в котором военные отрабатывают действия на случай гибридной атаки России на восточном фланге НАТО.

В то же время, в НАТО заявили, что этот сценарий - это лишь воображаемая ситуация, которую используют для проверки военных возможностей в регионе.

К тому же в НАТО считают маловероятным вторжение РФ в страны-члены Альянса в ближайшем будущем.

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