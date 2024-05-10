Канада выделит более 55 млн долларов на системы ПВО для Украины
Канада решила сегодня, 10 мая, объявить о выделении Украине новой военной помощи. Речь идет об усилении ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны Канады.
Ведомство пишет, что Блэр встретился со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Они обсудили совместные усилия по поддержке Украины и работу по укреплению обороны и потенциала сдерживания НАТО, в частности в странах Балтии, где Канада и Германия возглавляют многонациональные боевые группы Североатлантического альянса.
Блэр объявил, что Канада выделит 55,6 миллиона долларов на инициативу Германии под названием "немедленные действия по противовоздушной обороне" в поддержку Украины.
Эта инициатива, запущенная Германией в апреле 2024 года, объединяет деньги и ресурсы международного сообщества для быстрого поиска и доставки систем ПВО для Украины. Эти системы помогут защититься от российских воздушных атак, в результате которых погибли тысячи украинцев и были разрушены больницы, электростанции и жилые дома.
Помощь Украине от Канады
Канада поддерживает Украину в военном плане с первых дней вторжения. За это время ВСУ получили от Канады танки, стрелковое оружие и гаубицы.
Например, последний раз Блэр заявлял, что Канада в рамках военной помощи передаст Украине партию приборов ночного видения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.