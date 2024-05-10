ua en ru
Пт, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Канада выделит более 55 млн долларов на системы ПВО для Украины

Пятница 10 мая 2024 20:07
UA EN RU
Канада выделит более 55 млн долларов на системы ПВО для Украины Архивное фото: министр национальной обороны Канады Билл Блэр (facebook com LiberalCA)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада решила сегодня, 10 мая, объявить о выделении Украине новой военной помощи. Речь идет об усилении ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны Канады.

Ведомство пишет, что Блэр встретился со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Они обсудили совместные усилия по поддержке Украины и работу по укреплению обороны и потенциала сдерживания НАТО, в частности в странах Балтии, где Канада и Германия возглавляют многонациональные боевые группы Североатлантического альянса.

Блэр объявил, что Канада выделит 55,6 миллиона долларов на инициативу Германии под названием "немедленные действия по противовоздушной обороне" в поддержку Украины.

Эта инициатива, запущенная Германией в апреле 2024 года, объединяет деньги и ресурсы международного сообщества для быстрого поиска и доставки систем ПВО для Украины. Эти системы помогут защититься от российских воздушных атак, в результате которых погибли тысячи украинцев и были разрушены больницы, электростанции и жилые дома.

Помощь Украине от Канады

Канада поддерживает Украину в военном плане с первых дней вторжения. За это время ВСУ получили от Канады танки, стрелковое оружие и гаубицы.

Например, последний раз Блэр заявлял, что Канада в рамках военной помощи передаст Украине партию приборов ночного видения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада ПВО Война в Украине
NEWS
Что происходит в Харьковской области и где идут бои: карта "серых зон"
Что происходит в Харьковской области и где идут бои: карта "серых зон"
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче