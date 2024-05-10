Ситуация на фронте сегодня 10 мая

Украинские воины отбили атаки россиян возле Синьковки в Харьковской области и поразили их радиолокационную станцию. При этом оккупанты нанесли авиаудар в районе Новогродовки в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 91 боевое столкновение. В общем, враг нанес 6 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском направлении противник наращивает военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Карповичи, Прогресс Черниговской области; Чернацкое, Яструбщина, Уланово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы, Огирцево, Волчанск, Вильча, Липцы, Слобожанское, Сосновый Бор, Украинское Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 6 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Клещиевка и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба, Часов Яр Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 22 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новогродовка, Новопокровское, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг в течение суток наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 17 районах сосредоточения личного состава противника.