Особое внимание Харьковской области. Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте
Украинский президент Владимир Зеленский сегодня выслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
"По всей линии фронта - тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровском и другим направлениям в Донецкой области - особое внимание", - сообщил Зеленский.
По его словам, во время встречи с Сырским они обсудили оборонительные действия и усиление украинских позиций в Харьковской области и отдельно в Часовом Яру.
"Главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам", - подчеркнул президент.
Ситуация в Харьковской области
Напомним, сегодня российские оккупанты попытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Однако руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что атака врага больше похожа на имитацию широкомасштабного наступления с привлечением ограниченных сил и разведкой боем. Он отметил, что ситуация в регионе контролируется силами обороны.
Детальнее о ситуации в области и о том, где идут бои, - можно узнать в материале РБК-Украина.
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