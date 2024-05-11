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В Харькове было слышно несколько взрывов

Суббота 11 мая 2024 00:26
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В Харькове было слышно несколько взрывов Фото: взрывы в Харькове прозвучали ночью (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харькове было слышно несколько взрывов сегодня ночью, 11 мая. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным Воздушных сил ВСУ, ранее в Харьковской и Полтавской областях объявили о ракетной угрозе.

По данным корреспондентов "Суспільного", один из взрывов, вероятно, прозвучал за пределами областного центра. Официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось.

Наступление РФ на Харьковскую область

Вчера, 10 мая, ВСУ зафиксировали попытки россиян прорвать границу на севере Харьковской области. Врагу этого сделать не удалось - он понес потери в личном составе и технике. Но попытки наступления продолжаются.

Нацгвардия уже обнародовала фото, на которых можно заметить уничтоженные российские БМП и ликвидированных российских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации в Харьковской области. В частности, было обсуждено усиление границы в регионе.

Более детально о ситуации в Харьковской области - в материале РБК-Украина.

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