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Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции ЦАХАЛ в Рафахе

Израиль, Пятница 10 мая 2024 17:57
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Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции ЦАХАЛ в Рафахе Архивное фото: Израиль расширит операцию ЦАХАЛ в Рафахе (facebook com tzahalonline)
Автор: Дмитрий Браславский

Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции ЦАХАЛ в городе Рафах. При этом она не должна быть настолько большой, что бы это вызвало обеспокоенность у США.

Об этом заявил чиновник Израиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что он прекратит некоторые поставки оружия в Израиль, если его будут использовать во время наступления на Рафах.

Журналисты уточняют, что расширение операции будет достаточно ограниченным, чтобы не "расстраивать" администрацию Байдена.

"Крайне правые министры Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич проголосовали против этого решения, но их численность была в меньшинстве", - пишет СМИ.

Наступление на Рафах

Израиль начал военную операцию в южном городе Сектора Газа, хотя администрация США не одобрила такие планы из-за опасений, что в результате боевых действий может погибнуть много людей.

В то же время представители правительства Израиля продолжают настаивать на своем решении. К примеру, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что страна готова самостоятельно воевать в Секторе Газа даже без военной помощи со стороны США.

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