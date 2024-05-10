Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции ЦАХАЛ в Рафахе

Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции ЦАХАЛ в городе Рафах. При этом она не должна быть настолько большой, что бы это вызвало обеспокоенность у США.

Об этом заявил чиновник Израиля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что он прекратит некоторые поставки оружия в Израиль, если его будут использовать во время наступления на Рафах.

Журналисты уточняют, что расширение операции будет достаточно ограниченным, чтобы не "расстраивать" администрацию Байдена.

"Крайне правые министры Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич проголосовали против этого решения, но их численность была в меньшинстве", - пишет СМИ.