Россия может задумываться о более масштабном наступлении на Харьков, - Белый дом

Российские оккупанты могут готовиться к тому, чтобы провести более масштабное наступление на Харьков.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Bloomberg Дженнифер Якобс в Twitter .

"Поэтому очень интересно и, безусловно, тревожно, что теперь они, похоже, готовятся к тому, чтобы - как минимум - использовать дальнобойный огонь, чтобы попытаться прорваться в Харьков. И надо полагать, что вы не станете этого делать, если не думаете о каком-то другом более масштабном наступлении непосредственно на город ", - добавил Кирби.

Кирби напомнил, что россияне "отказались" от северной части Украины и сосредоточились на восточных регионах.

Наступление на Харьковскую область

Напомним, сегодня, 10 мая, украинские защитники зафиксировали попытки россиян прорвать границу на севере Харьковской области.

Врагу этого сделать не удалось - он понес потери в личном составе и технике. Но попытки наступления продолжаются.

Нацгвардия уже обнародовала фото, на которых можно заметить уничтоженные российские БМП и ликвидированных российских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации в Харьковской области. В частности, было обсуждено усиление границы в регионе.

Более детально о ситуации в Харьковской области - в материале РБК-Украина.

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