В Эстонии вынесли приговор пророссийскому политику, который посещал оккупированный Донбасс

Пророссийского эстонского политика Аллана Хантсома приговорили к тюремному заключению за разведывательную деятельность. Ранее он посещал оккупированный Донбасс.

Об этом заявила пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

При этом журналисты сообщают, что его приговорили к шести с половиной годам тюремного заключения.

Хантсом был задержан 7 декабря 2023 года и с тех пор находился в Таллиннской тюрьме. Ему предъявили подозрения в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке таких действий.

Хантсом в 2015 году посещал оккупированный Донбасс якобы с гуманитарной миссией. Также он был одним из организаторов шествия "Бессмертный полк". В мае 2023 года он вступил в ряды политической партии Koos.