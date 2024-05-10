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В среднем Украина уничтожает по 3 вражеских танка в день, - SPRAVDI

Украина, Пятница 10 мая 2024 18:59
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В среднем Украина уничтожает по 3 вражеских танка в день, - SPRAVDI Фото: Украина уничтожает по 3 вражеских танка в день (t.me suspilnechernihiv)
Автор: Карина Левицкая

С начала полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация потеряла уже более 3000 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

"По состоянию на 9 мая общее количество визуально задокументированных потерь (от реальных всегда отличающихся в меньшую сторону) российских танков достигло 3000 единиц", - сообщили в центре.

По этим подсчетам следует, что в среднем за каждый из 806 дней полномасштабного вторжения украинцы уничтожали по 3,72 танка. В список входят:

  • уничтожены (2001),
  • поврежденные (156),
  • заброшенные (329),
  • трофейные машины (514).

Потери России в войне против Украины

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки в Украине произошло 95 боевых столкновений.

Детальнее о потерях россиян и ситуации на фронте можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы также сообщали, что вчера, 9 мая, пограничники с помощью дронов уничтожили шесть вражеских мотоциклов кафиров под Бахмутом.

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