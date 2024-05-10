Большинство активов "Олимпекса" переданы компаниям, находящимся под влиянием бывших владельцев, - юристы

Местный филиал Администрации морских портов Украины не признает полномочия назначенного судом управляющего делами о банкротстве, тогда как терминал "Олимпекс" экспортирует зерно без документов и "рассеивает" активы во избежание выплат кредиторам США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на юристов американских фондов ACP и Innovatus, получивших ответ на запрос арбитражного управляющего "Олимпекс Купе Интернешнл" Алексея Сокола.

Они отмечают, что АМПУ не признает арбитражным управляющим полномочия по управлению компанией и ее терминалом, несмотря на то, что его назначение поддержано Верховным судом.

"И наоборот, назначенное бывшими акционерами руководство продолжает управлять терминалом и экспортировать зерно без документов в то время, когда власти борются с уклонением от уплаты налогов контрабандистами зерна. При этом полномочия директора были прекращены решением Западного апелляционного хозяйственного суда от 4 апреля 2024 г. добавляют они.

В своем решении об отстранении Марченко от должности директора "Олимпекса", Западный апелляционный хозяйственный суд признал, что тот заведомо "не обеспечил сохранность имущества должника и создавал препятствия действиям распорядителя имущества и допускал другие нарушения законодательства", отмечают юристы.

По их словам, несмотря на эти аргументы украинского суда и решение Высокого суда Англии, Одесский филиал Администрации морпорта решил проигнорировать решение от 4 апреля и позволить Марченко продолжать руководить "Олимпексом".

В ходе инвентаризации арбитражный управляющий установил, что большая часть активов "Олимпекс Купе" была передана в пользование компаниям, так или иначе находящимся под влиянием бывших владельцев терминала. Среди этих компаний - ООО "Аттолло Гранум" (зарегистрирована 16.03.2023).

Как известно, в прошлом году СМИ писали о том, как эту компанию Гроза и Науменко использовали для размывания активов с "Олимпекс Купе Интернешнл".

Получив доступ к документам, стало известно, что Марченко, предыдущий руководитель "Олимпекс Купе Интернешнл", заключил "почти кабальный" контракт с "Аттолло Гранум". В подтверждение юристы приводят один из пунктов договора, по которому "заказчик имеет исключительное право на разгрузку груза возле резервуаров объемом до 129 тыс. куб.

Дополнительным соглашением к договору "Олимпекс" согласился оплатить услуги по погрузке/перегрузке по цене 16,80 грн./т. При этом рыночная стоимость перевалки на ноябрь прошлого года стартовала с 27 долларов за тонну.

"И что самое интересное, Марченко заранее договорился, что договор не может быть разорван в одностороннем порядке. То есть рыночных условий в этом контракте нет. А это, соответственно, лишь подтверждает, что через "Аттолло Гранум" терминал фактически контролируют те же экс-владельцы GNT Group - Владимир Науменко и Сергей Гроза", - резюмируют юристы.

Напомним, в декабре 2022 года разразился публичный юридический спор между GNT Group и ее кредиторами - АСР и Innovatus Capital Partners. Конфликт касался невозврата кредитных средств в размере 150 млн. долларов.

Innovatus Capital Partners также обвинила в мошенничестве GNT из-за якобы потери зерна на сумму в $25 млн. В GNT отвергли подобные обвинения и считают действия кредиторов попыткой рейдерского захвата бизнеса.

Высокий суд Англии и Уэльса 8 февраля подтвердил всемирный арест активов (Worldwide Freezing Order, WFO) на $118 млн совладельцев крупного зернового терминала "Олимпекс" в Одесском порту Сергея Грозы и Владимира Науменко.