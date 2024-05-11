Минобороны Украины разрешило эксплуатацию девяти наземных роботов: что про них известно

Министерство обороны Украины с начала года кодифицировано и допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины девять наземных роботизированных комплексов украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Роль беспилотных систем на поле боя увеличивается, сегодня они выполняют широкий спектр задач, постепенно минимизируя присутствие человека на линии фронта. Многие отечественные производители сейчас сфокусированы на производстве роботизированных систем с целью повышения способностей ВСУ", - заявил начальник управления МОУ полковник Владимир Рочняк.

По его словам, кодифицированные беспилотные платформы предназначены для выполнения разных задач на поле боя. Некоторые из них являются носителями системы вооружения, в частности, пулеметов разных калибров. Эти боевые работы позволяют нашим воинам по укрытию дистанционно вести огонь по противнику, что предохраняет их от ранений и гибели.

Среди кодифицированных в этом году беспилотных наземных комплексов также работы для эвакуации раненых с поля боя, выполнения логистических задач, минирования и разминирования.

Отмечается, что кодификация и последующий допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НATO позволяет закупать это оружие за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.